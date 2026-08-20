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В 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокаты
В 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокаты - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокаты
Росстандарт утвердил государственный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности - электросамокатов и гироскутеров. Документ вступит в силу 1... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T19:15
2026-08-20T19:15
2026-08-20T19:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Росстандарт утвердил государственный стандарт для электрических средств индивидуальной мобильности - электросамокатов и гироскутеров. Документ вступит в силу 1 октября 2027 года, пишет РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.Сейчас в России уже действует стандарт от 2022 года для средств индивидуальной мобильности. Он определят требования к безопасности, классификации такого транспорта, вводит ограничения по скорости.Внедрение стандарта позволит сделать такой транспорт более безопасным и снизить риски ущерба.Ранее сообщалось, что в России с января 2027 года начнет действовать ГОСТ на игрушечное оружие для детей до 14 лет. Документ распространяется на пистолетики, рогатки, катапульты, арбалеты, луки для стрельбы, дротики и другие игрушки.Также Росстандарт утвердил новые ГОСТы на йогурты, напитки на основе молочной сыворотки, сливочное масло, питьевое молоко и мягкие сыры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:По ГОСТу: можно ли делать детям маникюр в салоне красотыВ России вводят новый ГОСТ на карандашиСтандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домах
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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росстандарт, новости, электросамокаты, гост
В 2027 году в России введут новый ГОСТ на электросамокаты
Новый ГОСТ на электросамокаты начнет действовать в России в 2027 году