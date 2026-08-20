https://crimea.ria.ru/20260820/v-20-let--muzhik-krymchanin-vyzhil-pod-bakhmutom-i-poluchil-orden-muzhestva-1158666944.html

В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества

В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества - РИА Новости Крым, 20.08.2026

В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества

Ноги вязли в холодной жиже чернозема. И как бы ни хотелось бойцам ускориться и побежать – сделать они этого не могли. Передвигаться по "открытке" - открытой... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T18:18

2026-08-20T18:18

2026-08-20T18:18

эксклюзивы риа новости крым

новости сво

ветераны сво

герои сво

участники сво

крым

новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158592304_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_689f4caa2f8ffc8a98d1757b0c585fba.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Ноги вязли в холодной жиже чернозема. И как бы ни хотелось бойцам ускориться и побежать – сделать они этого не могли. Передвигаться по "открытке" - открытой местности, где не укроешься от вражеских снарядов и пуль, особенно небезопасно. Но приказ есть приказ. Бойцы прошли через поле, за которым начинался уже другой населенный пункт, забрали "точку победы" и закрепились на ней. За что и были удостоены высокой государственной награды – ордена Мужества. Одним из героев стал крымчанин Георгий Грабовой из Симферопольского района.На фронт он ушел в 20 лет, оставив дома родителей и двух младших братьев-школьников. Это было в сентябре 2023-го. Попал под Бахмут. А в феврале 2024-го Георгий получил тяжелое ранение при штурме вражеских позиций.По стопам прадеда-фронтовика"У меня товарищ был. Мы с ним из одного села, росли вместе. Он с восемнадцати лет воевал, со "срочки" пошел. Вот и я думал-думал, потом вдруг загорелся, с Минобороны контракт подписал. Мама, конечно, была сильно не согласна с таким решением, но потом сказала: "если у тебя мотивация, если ты уверен в себе, иди", - рассказывает Георгий, отвечая на вопрос, как он оказался в зоне проведения СВО.- И какая у вас была мотивация?- Друзья, которые находились за "лентой", рассказывали, что там происходит, и я понимал, как там ребятам нужна помощь. К тому же, у меня прадедушка воевал, всю Великую Отечественную прошел, много медалей и орденов у него. Прабабушка радисткой на фронте была. Они боролись с этим злом, искореняли его, и разве мог я спокойно отсидеться дома, когда это зло опять в мире происходит, на нашей земле?..Прадедушка умер в год рождения правнука. Мальчика назвали в честь героя Великой Отечественной войны. А вот прабабушку Георгий застал, помнит. Говорит, в его семье бережно и с уважением относятся к истерической памяти, к подвигам предков, боровшихся с фашизмом.Работает отряд спецназначенияНа фронте Георгий стал штурмовиком с позывным "Шкипер". Определили его в пехотно-разведывательно-штурмовой отряд, который позже стал называться штурмовым отрядом специального назначения."Попал я к хорошему командиру. Он восемь лет в ЧВК отвоевал, опыт у него колоссальный", - признается он.- А чем хороший командир от других отличается?- Хороший командир – это такой, за которым хочется идти. Он все решения принимал с холодной головой, и нас многому научил.- Расскажите, за что "мужика" получили?- Это было в декабре 2023-го. Приказ: забрать смотровую точку, мы ее назвали "точка победы". В сторону врагов надо было пройти 500 метров. Из-за грязи мы шли вразвалочку, как уточки. Противник нас видел, но почему-то ничего не предпринимал. Наверное, хотели увидеть, где конкретно мы закрепимся. Но нам повезло. Они этого не увидели. Начали нас искать. Выпустили аж четыре "бабы-яги", которые скидывали мины калибром 120 и 80 мм. Один раз прямо рядышком разорвалась, хорошо, что мы мешками успели вход заложить.Точка, которую забрали российские бойцы, была крайней точкой Бахмута, на южном фланге. По этим, когда-то вражеским позициям, отработали российские "грады".- Мы все сделали, закрепились, выполнили задачу. Потом произошла ротация, нас сменили, и мы тем же путем в том же составе, втроем, откатились, - говорит боец.Травили газом и выжигали снарядамиВ феврале 2024 года "Шкипера" тяжело ранило. Противник вдруг начал зажимать их в кольцо, обстреливать, травить газом, выжигать кумулятивными снарядами. Выжить помогли сила воли и мысли о доме и маме, признается он."Мы подготавливали план штурма. Надо было закрепиться в трубе. Она была вкопана в землю – может, река там какая текла, водовод какой, не знаю. А до этого из нашей же роты, туда группа заходила. Было много трехсотых, двухсотые. Мы ходили, помогали эвакуировать. И после этого настала наша очередь туда же заходить", - вспоминает Георгия и, глядя куда-то перед собой, добавляет: приказ поступил, и мы пошли его выполнять. Наша задачей было "штурмануть" точку дальше.На задачу отправились в пять утра. Время было удачным: как раз светало, "птички" менялись между собой. Зашли спокойно. Но в какой-то момент их засекли, начали "конкретно отрабатывать". Бойцы (а их в укрытии было почти два десятка), пробили в позиции-трубе стяжку, расковыряли ножами бетон – так доставали землю, наполняли ею мешки, которыми забивали дыры, чтобы дроны не могли залететь в бетонный тоннель, рассказывает боец.Когда у неонацистов не получилось выбить российских бойцов из укрытия, они начали травить их газом, а потом закидывать "термобарами". Из-за густого и едкого черного дыма дышать было нечем. Все горело вокруг, гранаты взрывались. Выбравшись из трубы, Георгий вместе с двумя другими бойцами укрылся в какой-то лунке под бревнами. Но их засек вражеский дрон, который, видимо, летел на технику и нес в квадратном самодельном коробке - его успел разглядеть "Шкипер" -, кумулятивный снаряд.Он выжил, а двое других бойцов, которые были вместе с ним, погибли."В течение того дня по нам все долбили и долбили. Меня контузило. Лицо немного обожгло. Как кровью не истек – не знаю. Может, припекло этим снарядом, не знаю", - продолжает боец.Георгий помнит все, и подробно рассказывает. О том, как парни волокли его, "Шкипера", по земле, пытаясь спасти, как прилетела польская мина, пластиковая и оттого бесшумная, страшная. О том, как все бросились врассыпную, и как он с носилок перекатился в лунку. А его сослуживца, который его нес, сильно посекло (позже в госпитале его спасут, вытащив из живота 26 осколков). О том рассказывает, как не чувствовал окоченевших рук и думал, что их тоже ампутируют."Еще пить очень хотелось. Землю со снегом ел. Сколько прошло времени – не знаю, но по ощущениям – очень долго. Потом уже ребята не с моей группы, с другой точки, увидели, что живой, прибежали с носилками. Силы были на исходе. Донесли до блиндажа, дали горячего чая. Спасибо ребятам огромное, отогрели меня", - продолжает боец Грабовой.- Как родным сообщили о ранении?- Это уже в Луганске, в реанимации было, написал папе сообщение, мол, подготовь маму, такая вот ситуация произошла.Из ЛНР раненого бойца перекинули в Ростов-на-Дону. А оттуда на самолете отправили в Москву, в госпиталь Бурденко. О своих первых протезах, которые ему сделали в Калуге, Георгий вспоминает с содроганием. В них передвигаться было очень больно, культи постоянно кровоточили. А вот в Симферополе, говорит, работают протезисты от Бога. Признается: "надел и не снимаю, все отлично сделали"."Поначалу были боли фантомные. По ночам просыпался, тапочки искал. Бессонницы бывали у меня. Флешбэки случались. Вспоминал товарищей, которые погибли. И сейчас все время думаю о них, но кошмары прекратились. Как нет уже и фантомных болей", - признается Георгий.- Не жалеете о своем решении уйти на фронт?..- Планы на будущее? Чем планируете заниматься?..- Хочу получить соцконтракт и наладить свой бизнес, связанный с арендой инструмента и производством тротуарной плитки. Еще хочу дом построить. Семья, дети – вот мои планы на будущее.Рядом, тут же на лавочке в парке, где мы беседуем, сидит и Виолетта - жена Георгия. Познакомились они уже после возвращения бойца с фронта. И с планами мужа на будущее она полностью согласна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дед-фронтовик говорил о морпехах: как боец с Кубани попал в 810-ю бригаду"Плачь, но снимай": ветеран СВО рассказал об особой миссии при защите ЛНРВоин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво, крым, новости крыма