https://crimea.ria.ru/20260820/v-20-let--muzhik-krymchanin-vyzhil-pod-bakhmutom-i-poluchil-orden-muzhestva-1158666944.html
В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества
В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества - РИА Новости Крым, 20.08.2026
В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества
Ноги вязли в холодной жиже чернозема. И как бы ни хотелось бойцам ускориться и побежать – сделать они этого не могли. Передвигаться по "открытке" - открытой... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T18:18
2026-08-20T18:18
2026-08-20T18:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Ноги вязли в холодной жиже чернозема. И как бы ни хотелось бойцам ускориться и побежать – сделать они этого не могли. Передвигаться по "открытке" - открытой местности, где не укроешься от вражеских снарядов и пуль, особенно небезопасно. Но приказ есть приказ. Бойцы прошли через поле, за которым начинался уже другой населенный пункт, забрали "точку победы" и закрепились на ней. За что и были удостоены высокой государственной награды – ордена Мужества. Одним из героев стал крымчанин Георгий Грабовой из Симферопольского района.На фронт он ушел в 20 лет, оставив дома родителей и двух младших братьев-школьников. Это было в сентябре 2023-го. Попал под Бахмут. А в феврале 2024-го Георгий получил тяжелое ранение при штурме вражеских позиций.По стопам прадеда-фронтовика"У меня товарищ был. Мы с ним из одного села, росли вместе. Он с восемнадцати лет воевал, со "срочки" пошел. Вот и я думал-думал, потом вдруг загорелся, с Минобороны контракт подписал. Мама, конечно, была сильно не согласна с таким решением, но потом сказала: "если у тебя мотивация, если ты уверен в себе, иди", - рассказывает Георгий, отвечая на вопрос, как он оказался в зоне проведения СВО.- И какая у вас была мотивация?- Друзья, которые находились за "лентой", рассказывали, что там происходит, и я понимал, как там ребятам нужна помощь. К тому же, у меня прадедушка воевал, всю Великую Отечественную прошел, много медалей и орденов у него. Прабабушка радисткой на фронте была. Они боролись с этим злом, искореняли его, и разве мог я спокойно отсидеться дома, когда это зло опять в мире происходит, на нашей земле?..Прадедушка умер в год рождения правнука. Мальчика назвали в честь героя Великой Отечественной войны. А вот прабабушку Георгий застал, помнит. Говорит, в его семье бережно и с уважением относятся к истерической памяти, к подвигам предков, боровшихся с фашизмом.Работает отряд спецназначенияНа фронте Георгий стал штурмовиком с позывным "Шкипер". Определили его в пехотно-разведывательно-штурмовой отряд, который позже стал называться штурмовым отрядом специального назначения."Попал я к хорошему командиру. Он восемь лет в ЧВК отвоевал, опыт у него колоссальный", - признается он.- А чем хороший командир от других отличается?- Хороший командир – это такой, за которым хочется идти. Он все решения принимал с холодной головой, и нас многому научил.- Расскажите, за что "мужика" получили?- Это было в декабре 2023-го. Приказ: забрать смотровую точку, мы ее назвали "точка победы". В сторону врагов надо было пройти 500 метров. Из-за грязи мы шли вразвалочку, как уточки. Противник нас видел, но почему-то ничего не предпринимал. Наверное, хотели увидеть, где конкретно мы закрепимся. Но нам повезло. Они этого не увидели. Начали нас искать. Выпустили аж четыре "бабы-яги", которые скидывали мины калибром 120 и 80 мм. Один раз прямо рядышком разорвалась, хорошо, что мы мешками успели вход заложить.Точка, которую забрали российские бойцы, была крайней точкой Бахмута, на южном фланге. По этим, когда-то вражеским позициям, отработали российские "грады".- Мы все сделали, закрепились, выполнили задачу. Потом произошла ротация, нас сменили, и мы тем же путем в том же составе, втроем, откатились, - говорит боец.Травили газом и выжигали снарядамиВ феврале 2024 года "Шкипера" тяжело ранило. Противник вдруг начал зажимать их в кольцо, обстреливать, травить газом, выжигать кумулятивными снарядами. Выжить помогли сила воли и мысли о доме и маме, признается он."Мы подготавливали план штурма. Надо было закрепиться в трубе. Она была вкопана в землю – может, река там какая текла, водовод какой, не знаю. А до этого из нашей же роты, туда группа заходила. Было много трехсотых, двухсотые. Мы ходили, помогали эвакуировать. И после этого настала наша очередь туда же заходить", - вспоминает Георгия и, глядя куда-то перед собой, добавляет: приказ поступил, и мы пошли его выполнять. Наша задачей было "штурмануть" точку дальше.На задачу отправились в пять утра. Время было удачным: как раз светало, "птички" менялись между собой. Зашли спокойно. Но в какой-то момент их засекли, начали "конкретно отрабатывать". Бойцы (а их в укрытии было почти два десятка), пробили в позиции-трубе стяжку, расковыряли ножами бетон – так доставали землю, наполняли ею мешки, которыми забивали дыры, чтобы дроны не могли залететь в бетонный тоннель, рассказывает боец.Когда у неонацистов не получилось выбить российских бойцов из укрытия, они начали травить их газом, а потом закидывать "термобарами". Из-за густого и едкого черного дыма дышать было нечем. Все горело вокруг, гранаты взрывались. Выбравшись из трубы, Георгий вместе с двумя другими бойцами укрылся в какой-то лунке под бревнами. Но их засек вражеский дрон, который, видимо, летел на технику и нес в квадратном самодельном коробке - его успел разглядеть "Шкипер" -, кумулятивный снаряд.Он выжил, а двое других бойцов, которые были вместе с ним, погибли."В течение того дня по нам все долбили и долбили. Меня контузило. Лицо немного обожгло. Как кровью не истек – не знаю. Может, припекло этим снарядом, не знаю", - продолжает боец.Георгий помнит все, и подробно рассказывает. О том, как парни волокли его, "Шкипера", по земле, пытаясь спасти, как прилетела польская мина, пластиковая и оттого бесшумная, страшная. О том, как все бросились врассыпную, и как он с носилок перекатился в лунку. А его сослуживца, который его нес, сильно посекло (позже в госпитале его спасут, вытащив из живота 26 осколков). О том рассказывает, как не чувствовал окоченевших рук и думал, что их тоже ампутируют."Еще пить очень хотелось. Землю со снегом ел. Сколько прошло времени – не знаю, но по ощущениям – очень долго. Потом уже ребята не с моей группы, с другой точки, увидели, что живой, прибежали с носилками. Силы были на исходе. Донесли до блиндажа, дали горячего чая. Спасибо ребятам огромное, отогрели меня", - продолжает боец Грабовой.- Как родным сообщили о ранении?- Это уже в Луганске, в реанимации было, написал папе сообщение, мол, подготовь маму, такая вот ситуация произошла.Из ЛНР раненого бойца перекинули в Ростов-на-Дону. А оттуда на самолете отправили в Москву, в госпиталь Бурденко. О своих первых протезах, которые ему сделали в Калуге, Георгий вспоминает с содроганием. В них передвигаться было очень больно, культи постоянно кровоточили. А вот в Симферополе, говорит, работают протезисты от Бога. Признается: "надел и не снимаю, все отлично сделали"."Поначалу были боли фантомные. По ночам просыпался, тапочки искал. Бессонницы бывали у меня. Флешбэки случались. Вспоминал товарищей, которые погибли. И сейчас все время думаю о них, но кошмары прекратились. Как нет уже и фантомных болей", - признается Георгий.- Не жалеете о своем решении уйти на фронт?..- Планы на будущее? Чем планируете заниматься?..- Хочу получить соцконтракт и наладить свой бизнес, связанный с арендой инструмента и производством тротуарной плитки. Еще хочу дом построить. Семья, дети – вот мои планы на будущее.Рядом, тут же на лавочке в парке, где мы беседуем, сидит и Виолетта - жена Георгия. Познакомились они уже после возвращения бойца с фронта. И с планами мужа на будущее она полностью согласна.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дед-фронтовик говорил о морпехах: как боец с Кубани попал в 810-ю бригаду"Плачь, но снимай": ветеран СВО рассказал об особой миссии при защите ЛНРВоин в костюме: в Крыму за безопасность энергообъектов отвечает штурмовик
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Ирина Мезенцева
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новости сво, ветераны сво, герои сво, участники сво, крым, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Ноги вязли в холодной жиже чернозема. И как бы ни хотелось бойцам ускориться и побежать – сделать они этого не могли. Передвигаться по "открытке" - открытой местности, где не укроешься от вражеских снарядов и пуль, особенно небезопасно. Но приказ есть приказ. Бойцы прошли через поле, за которым начинался уже другой населенный пункт, забрали "точку победы" и закрепились на ней. За что и были удостоены высокой государственной награды – ордена Мужества. Одним из героев стал крымчанин Георгий Грабовой из Симферопольского района.
На фронт он ушел в 20 лет, оставив дома родителей и двух младших братьев-школьников. Это было в сентябре 2023-го. Попал под Бахмут. А в феврале 2024-го Георгий получил тяжелое ранение при штурме вражеских позиций.
По стопам прадеда-фронтовика
"У меня товарищ был. Мы с ним из одного села, росли вместе. Он с восемнадцати лет воевал, со "срочки" пошел. Вот и я думал-думал, потом вдруг загорелся, с Минобороны контракт подписал. Мама, конечно, была сильно не согласна с таким решением, но потом сказала: "если у тебя мотивация, если ты уверен в себе, иди", - рассказывает Георгий, отвечая на вопрос, как он оказался в зоне проведения СВО.
- И какая у вас была мотивация?
- Друзья, которые находились за "лентой", рассказывали, что там происходит, и я понимал, как там ребятам нужна помощь. К тому же, у меня прадедушка воевал, всю Великую Отечественную прошел, много медалей и орденов у него. Прабабушка радисткой на фронте была. Они боролись с этим злом, искореняли его, и разве мог я спокойно отсидеться дома, когда это зло опять в мире происходит, на нашей земле?..
Прадедушка умер в год рождения правнука. Мальчика назвали в честь героя Великой Отечественной войны. А вот прабабушку Георгий застал, помнит. Говорит, в его семье бережно и с уважением относятся к истерической памяти, к подвигам предков, боровшихся с фашизмом.
Работает отряд спецназначения
На фронте Георгий стал штурмовиком с позывным "Шкипер". Определили его в пехотно-разведывательно-штурмовой отряд, который позже стал называться штурмовым отрядом специального назначения.
"Попал я к хорошему командиру. Он восемь лет в ЧВК отвоевал, опыт у него колоссальный", - признается он.
- А чем хороший командир от других отличается?
- Хороший командир – это такой, за которым хочется идти. Он все решения принимал с холодной головой, и нас многому научил.
- Расскажите, за что "мужика" получили?
- Это было в декабре 2023-го. Приказ: забрать смотровую точку, мы ее назвали "точка победы". В сторону врагов надо было пройти 500 метров. Из-за грязи мы шли вразвалочку, как уточки. Противник нас видел, но почему-то ничего не предпринимал. Наверное, хотели увидеть, где конкретно мы закрепимся. Но нам повезло. Они этого не увидели. Начали нас искать. Выпустили аж четыре "бабы-яги", которые скидывали мины калибром 120 и 80 мм. Один раз прямо рядышком разорвалась, хорошо, что мы мешками успели вход заложить.
Точка, которую забрали российские бойцы, была крайней точкой Бахмута, на южном фланге. По этим, когда-то вражеским позициям, отработали российские "грады".
- Мы все сделали, закрепились, выполнили задачу. Потом произошла ротация, нас сменили, и мы тем же путем в том же составе, втроем, откатились, - говорит боец.
Травили газом и выжигали снарядами
В феврале 2024 года "Шкипера" тяжело ранило. Противник вдруг начал зажимать их в кольцо, обстреливать, травить газом, выжигать кумулятивными снарядами. Выжить помогли сила воли и мысли о доме и маме, признается он.
"Мы подготавливали план штурма. Надо было закрепиться в трубе. Она была вкопана в землю – может, река там какая текла, водовод какой, не знаю. А до этого из нашей же роты, туда группа заходила. Было много трехсотых, двухсотые. Мы ходили, помогали эвакуировать. И после этого настала наша очередь туда же заходить", - вспоминает Георгия и, глядя куда-то перед собой, добавляет: приказ поступил, и мы пошли его выполнять. Наша задачей было "штурмануть" точку дальше.
На задачу отправились в пять утра. Время было удачным: как раз светало, "птички" менялись между собой. Зашли спокойно. Но в какой-то момент их засекли, начали "конкретно отрабатывать". Бойцы (а их в укрытии было почти два десятка), пробили в позиции-трубе стяжку, расковыряли ножами бетон – так доставали землю, наполняли ею мешки, которыми забивали дыры, чтобы дроны не могли залететь в бетонный тоннель, рассказывает боец.
Когда у неонацистов не получилось выбить российских бойцов из укрытия, они начали травить их газом, а потом закидывать "термобарами". Из-за густого и едкого черного дыма дышать было нечем. Все горело вокруг, гранаты взрывались. Выбравшись из трубы, Георгий вместе с двумя другими бойцами укрылся в какой-то лунке под бревнами. Но их засек вражеский дрон, который, видимо, летел на технику и нес в квадратном самодельном коробке - его успел разглядеть "Шкипер" -, кумулятивный снаряд.
"Я в него успел кинуть бревно, и он не в голову мне ударил, а как-то в ноги ушел. Думаю, это и спасло меня. Только обе ноги оторвало. Я сразу подумал, что мне конец. И уже смирился с этим. И второй дрон в нас запустили, я уже расставил руки и подумал: "сейчас приму смерть", - вспоминает он.
Он выжил, а двое других бойцов, которые были вместе с ним, погибли.
"В течение того дня по нам все долбили и долбили. Меня контузило. Лицо немного обожгло. Как кровью не истек – не знаю. Может, припекло этим снарядом, не знаю", - продолжает боец.
Георгий помнит все, и подробно рассказывает. О том, как парни волокли его, "Шкипера", по земле, пытаясь спасти, как прилетела польская мина, пластиковая и оттого бесшумная, страшная. О том, как все бросились врассыпную, и как он с носилок перекатился в лунку. А его сослуживца, который его нес, сильно посекло (позже в госпитале его спасут, вытащив из живота 26 осколков). О том рассказывает, как не чувствовал окоченевших рук и думал, что их тоже ампутируют.
"Еще пить очень хотелось. Землю со снегом ел. Сколько прошло времени – не знаю, но по ощущениям – очень долго. Потом уже ребята не с моей группы, с другой точки, увидели, что живой, прибежали с носилками. Силы были на исходе. Донесли до блиндажа, дали горячего чая. Спасибо ребятам огромное, отогрели меня", - продолжает боец Грабовой.
- Как родным сообщили о ранении?
- Это уже в Луганске, в реанимации было, написал папе сообщение, мол, подготовь маму, такая вот ситуация произошла.
Из ЛНР раненого бойца перекинули в Ростов-на-Дону. А оттуда на самолете отправили в Москву, в госпиталь Бурденко. О своих первых протезах, которые ему сделали в Калуге, Георгий вспоминает с содроганием. В них передвигаться было очень больно, культи постоянно кровоточили. А вот в Симферополе, говорит, работают протезисты от Бога. Признается: "надел и не снимаю, все отлично сделали".
"Поначалу были боли фантомные. По ночам просыпался, тапочки искал. Бессонницы бывали у меня. Флешбэки случались. Вспоминал товарищей, которые погибли. И сейчас все время думаю о них, но кошмары прекратились. Как нет уже и фантомных болей", - признается Георгий.
- Не жалеете о своем решении уйти на фронт?..
- Ни о чем не жалею, ни о чем. Это колоссальный жизненный опыт. Ценность жизни теперь понимаю. Стал лучше разбираться в людях. Вижу людей насквозь. Там, на фронте, истинное братство, единство настоящее. Там действительно каждый друг за друга, там не врут. Нет подлых. Там все друг за друга держатся, как семья большая. Вернуться даже хотел. Но потом рассудил, что там ничем в нынешнем своем состоянии помочь не смогу, буду обузой.
- Планы на будущее? Чем планируете заниматься?..
- Хочу получить соцконтракт и наладить свой бизнес, связанный с арендой инструмента и производством тротуарной плитки. Еще хочу дом построить. Семья, дети – вот мои планы на будущее.
Рядом, тут же на лавочке в парке, где мы беседуем, сидит и Виолетта - жена Георгия. Познакомились они уже после возвращения бойца с фронта. И с планами мужа на будущее она полностью согласна.
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