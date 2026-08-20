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Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
В Севастополе сотрудники полиции задержали 22-летнюю пособницу дистанционных мошенников, похитившую у пенсионера более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T21:10
2026-08-20T22:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции задержали 22-летнюю пособницу дистанционных мошенников, похитившую у пенсионера более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.По данным ведомства, жертвой злоумышленников стал 74-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что его подозревают в финансировании терроризма. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, мошенник потребовал у севастопольца передать все имеющиеся сбережения для декларирования.Испугавшись, пенсионер дважды отдал прибывшей девушке-курьеру свои накопления в размере 890 тысяч рублей и 1,7 миллиона рублей. Позже потерпевший понял, что его обманули, и обратился за помощью к стражам правопорядка, которые установили и задержали пособницу мошенников.Со слов злоумышленницы, на одной из известных интернет-площадок ей предложили работу курьером по перевозке документов. Девушка согласилась на сотрудничество и выполнила все указания анонимных кураторов, получив за свои услуги 35 тысяч рублей.По ее словам, она начала догадываться о преступном характере своей деятельности после получения первой суммы от пожилого севастопольца. Однако, несмотря на это, подозреваемая продолжила следовать инструкциям "работодателя" и передала все полученные средства следующему курьеру - участнику преступной схемы.Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники нацелены на участников СВО и и семьи - МВДДвое крымчан за сутки отдали мошенникам полмиллиона рублей "за свет"31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, мошенничество, мвд по республике крым, правонарушения
Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов

Похитила у пенсионера 2,5 млн рублей – в Севастополе задержали пособницу мошенников

21:10 20.08.2026 (обновлено: 22:11 20.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектМошенничество
Мошенничество - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции задержали 22-летнюю пособницу дистанционных мошенников, похитившую у пенсионера более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.
По данным ведомства, жертвой злоумышленников стал 74-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что его подозревают в финансировании терроризма. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, мошенник потребовал у севастопольца передать все имеющиеся сбережения для декларирования.
Испугавшись, пенсионер дважды отдал прибывшей девушке-курьеру свои накопления в размере 890 тысяч рублей и 1,7 миллиона рублей. Позже потерпевший понял, что его обманули, и обратился за помощью к стражам правопорядка, которые установили и задержали пособницу мошенников.
Со слов злоумышленницы, на одной из известных интернет-площадок ей предложили работу курьером по перевозке документов. Девушка согласилась на сотрудничество и выполнила все указания анонимных кураторов, получив за свои услуги 35 тысяч рублей.
По ее словам, она начала догадываться о преступном характере своей деятельности после получения первой суммы от пожилого севастопольца. Однако, несмотря на это, подозреваемая продолжила следовать инструкциям "работодателя" и передала все полученные средства следующему курьеру - участнику преступной схемы.
Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.
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