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Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов

Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов

В Севастополе сотрудники полиции задержали 22-летнюю пособницу дистанционных мошенников, похитившую у пенсионера более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T21:10

2026-08-20T21:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе сотрудники полиции задержали 22-летнюю пособницу дистанционных мошенников, похитившую у пенсионера более 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по региону.По данным ведомства, жертвой злоумышленников стал 74-летний мужчина. Ему позвонил неизвестный и, представившись сотрудником ФСБ, сообщил, что его подозревают в финансировании терроризма. Для того, чтобы избежать уголовной ответственности, мошенник потребовал у севастопольца передать все имеющиеся сбережения для декларирования.Испугавшись, пенсионер дважды отдал прибывшей девушке-курьеру свои накопления в размере 890 тысяч рублей и 1,7 миллиона рублей. Позже потерпевший понял, что его обманули, и обратился за помощью к стражам правопорядка, которые установили и задержали пособницу мошенников.Со слов злоумышленницы, на одной из известных интернет-площадок ей предложили работу курьером по перевозке документов. Девушка согласилась на сотрудничество и выполнила все указания анонимных кураторов, получив за свои услуги 35 тысяч рублей.По ее словам, она начала догадываться о преступном характере своей деятельности после получения первой суммы от пожилого севастопольца. Однако, несмотря на это, подозреваемая продолжила следовать инструкциям "работодателя" и передала все полученные средства следующему курьеру - участнику преступной схемы.Фигурантке грозит до десяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мошенники нацелены на участников СВО и и семьи - МВДДвое крымчан за сутки отдали мошенникам полмиллиона рублей "за свет"31 житель – 31 миллион: в Крыму подвели итоги "работы" мошенников за неделю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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