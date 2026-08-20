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Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту
Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту
Вооруженные силы России в четверг нанесли удары по двум сухогрузам с боеприпасами и военным имуществом для ВСУ, а также резервуару с горюче-смазочными... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T18:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли удары по двум сухогрузам с боеприпасами и военным имуществом для ВСУ, а также резервуару с горюче-смазочными материалами в порту "Черноморск". Об этом сообщает Минобороны РФ.Минобороны России ранее сообщило, что Вооруженные силы РФ в ночь на четверг нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. В числе пораженных объектов – предприятие Fire Point, производившее компоненты для ударных БПЛА; склад компании "Укрспецсистемс"; сборочное предприятие "Антонов", производившее БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 "Лютый".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Киевской области поражен пункт радиоэлектронной разведки ВСУРоссийские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныРоссийские военные уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ
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РИА Новости Крым
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россия, новости, черное море, министерство обороны рф, всу (вооруженные силы украины), украина
Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту

Российские военные разбили два сухогруза с боеприпасами для ВСУ в порту "Черноморск"

18:00 20.08.2026
 
Сухогрузы
Сухогрузы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России в четверг нанесли удары по двум сухогрузам с боеприпасами и военным имуществом для ВСУ, а также резервуару с горюче-смазочными материалами в порту "Черноморск". Об этом сообщает Минобороны РФ.
"В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в порту "Черноморск" поражены два морских сухогруза с боеприпасами и военным имуществом, а также резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ", - говорится в сообщении.
Минобороны России ранее сообщило, что Вооруженные силы РФ в ночь на четверг нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. В числе пораженных объектов – предприятие Fire Point, производившее компоненты для ударных БПЛА; склад компании "Укрспецсистемс"; сборочное предприятие "Антонов", производившее БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 "Лютый".
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