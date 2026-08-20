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Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и Анапы
Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и Анапы - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и Анапы
Донные животные и рыбы спустя полтора года после разлива нефтепродуктов в районе Анапы чувствуют себя удовлетворительно. Такие выводы ученые сделали после... РИА Новости Крым, 20.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Донные животные и рыбы спустя полтора года после разлива нефтепродуктов в районе Анапы чувствуют себя удовлетворительно. Такие выводы ученые сделали после проведения летнего этапа экспедиции "Черное море — 2026", нацеленного на оценку экологического состояния донных сообществ Черноморского побережья Кавказа.В этапе приняли участие сотрудники Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН при содействии Южного отделения ИО РАН.Работы проводились на карбоновом полигоне "Геленджик" - площадки для наблюдения за потоками парниковых газов на различных природных ландшафтах и в районах разлива нефтепродуктов в районе Анапы и Туапсе.При этом в Туапсе нефтепродукты были отмечены на прибрежных молах и гальке, а также в реке Туапсе и приречной растительности."Однако даже в районе городского пляжа, наиболее пострадавшем от разлива нефтепродуктов, на волноломах были отмечены мидии, устрицы, морские блюдечки, рапаны — виды, чувствительные к загрязнению", — отметила Галина Колючкина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИО РАН, начальник отряда экспедиции "Черное море — 2026".Таким образом, ученые сделали предварительный вывод, что ущерб совокупности организмов, обитающих на грунте и в грунте дна Черного моря при аварии был принесен незначительный."Однако окончательно судить о степени воздействия на донные сообщества разлива нефтепродуктов в обоих районах можно будет после обработки собранных проб", - резюмируют в РАН.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, кубань, краснодарский край, туапсе, геленджик, экология, черное море, анапа
Ученые оценили состояние экологии дна моря возле Геленджика и Анапы
Ученые назвали ущерб экологии дна моря возле Геленджика и Туапсе незначительным
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Донные животные и рыбы спустя полтора года после разлива нефтепродуктов в районе Анапы чувствуют себя удовлетворительно. Такие выводы ученые сделали после проведения летнего этапа экспедиции "Черное море — 2026", нацеленного на оценку экологического состояния донных сообществ Черноморского побережья Кавказа.
В этапе приняли участие сотрудники Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН при содействии Южного отделения ИО РАН.
Работы проводились на карбоновом полигоне "Геленджик" - площадки для наблюдения за потоками парниковых газов на различных природных ландшафтах и в районах разлива нефтепродуктов в районе Анапы и Туапсе.
"В прибрежной зоне Джемете (МО Анапа) несмотря на присутствие в донных осадках нефтепродуктов, даже спустя полтора года после аварии донные сообщества не выглядят угнетенными: мы наблюдали большое количество двустворчатых моллюсков, крабов, рыб. В свежих выбросах нефтепродукты практически не встречались", - говорится в сообщении об итогах экспедиции на сайте российской академии наук.
При этом в Туапсе нефтепродукты были отмечены на прибрежных молах и гальке, а также в реке Туапсе и приречной растительности.
"Однако даже в районе городского пляжа, наиболее пострадавшем от разлива нефтепродуктов, на волноломах были отмечены мидии, устрицы, морские блюдечки, рапаны — виды, чувствительные к загрязнению", — отметила Галина Колючкина, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИО РАН, начальник отряда экспедиции "Черное море — 2026".
Таким образом, ученые сделали предварительный вывод, что ущерб совокупности организмов, обитающих на грунте и в грунте дна Черного моря при аварии был принесен незначительный.
"Однако окончательно судить о степени воздействия на донные сообщества разлива нефтепродуктов в обоих районах можно будет после обработки собранных проб", - резюмируют в РАН.
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