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Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов
Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов
Техникумы и колледжи России приняли в основной период приемной кампании около 3,8 миллиона заявлений от абитуриентов, что на 450 тысяч больше, чем за... РИА Новости Крым, 20.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Техникумы и колледжи России приняли в основной период приемной кампании около 3,8 миллиона заявлений от абитуриентов, что на 450 тысяч больше, чем за аналогичный период 2025 года. На бюджетные места подано 2,8 миллиона заявлений. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.Там отметили, что такой результат говорит об уверенности молодых людей в перспективах профессионального образования: более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения.Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали "Сестринское дело" (почти 200 тысяч заявлений), "Разработка и управление программным обеспечением" (182 тысячи), "Лечебное дело" (124 тысячи), "Туризм и гостеприимство" (114 тысяч), "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (85 тысяч).Выпускники, которые не успели поступить в основной этап или не прошли конкурс на выбранную программу, могут подать заявления на обучение до 25 ноября. В Минпросвещения России отметили, что совместно с регионами проработали вопрос необходимости предусмотреть бюджетные места в период проведения дополнительного этапа приемной кампании.Ранее сообщалось, что в КФУ им. В.И. Вернадского на 13% снизилось количество заявлений на бюджетные места по сравнению с прошлым годом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крымском федеральном университете увеличили число бюджетных мест для участников СВОКак в Крыму будут работать школы в условиях ЧСВ России создадут ряд студенческих землячеств Крыма
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новости, образование в россии, среднее профессиональное образование в крыму, высшее образование, статистика
Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов
Завершился основной этап приема в учреждения среднего профессионального образования России
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Техникумы и колледжи России приняли в основной период приемной кампании около 3,8 миллиона заявлений от абитуриентов, что на 450 тысяч больше, чем за аналогичный период 2025 года. На бюджетные места подано 2,8 миллиона заявлений. Об этом сообщили в Минпросвещения РФ.
"Итоги основного этапа приемной кампании 2026 года подтвердили устойчивый рост интереса ребят к системе среднего профессионального образования. В среднем конкурс составил порядка 3,2 заявления на одно бюджетное место – это на одно заявление больше, чем в прошлом году", – рассказали в министерстве.
Там отметили, что такой результат говорит об уверенности молодых людей в перспективах профессионального образования: более 85% выпускников колледжей и техникумов находят работу после окончания обучения.
Наиболее популярными специальностями среди абитуриентов стали "Сестринское дело" (почти 200 тысяч заявлений), "Разработка и управление программным обеспечением" (182 тысячи), "Лечебное дело" (124 тысячи), "Туризм и гостеприимство" (114 тысяч), "Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств" (85 тысяч).
Выпускники, которые не успели поступить в основной этап или не прошли конкурс на выбранную программу, могут подать заявления на обучение до 25 ноября. В Минпросвещения России отметили, что совместно с регионами проработали вопрос необходимости предусмотреть бюджетные места в период проведения дополнительного этапа приемной кампании.
Ранее сообщалось, что в КФУ им. В.И. Вернадского на 13% снизилось количество заявлений
на бюджетные места по сравнению с прошлым годом.
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