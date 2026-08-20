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Севастополь вышел в лидеры по ремонту дорог
Севастополь вышел в лидеры по ремонту дорог - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Севастополь вышел в лидеры по ремонту дорог
Город Севастополь входит в число субъектов, идущих с опережением плана по дорожным ремонтам. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T18:32
2026-08-20T18:32
2026-08-20T18:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Город Севастополь входит в число субъектов, идущих с опережением плана по дорожным ремонтам. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, с начала года уложено более 70 миллионов квадратных метров верхних слоев дорожного покрытия. В 55 регионах укладка выполнена более чем на 50% от плана.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского мостаРемонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе
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Севастополь вышел в лидеры по ремонту дорог
Севастополь более чем на 80% выполнил годовой план по ремонту дорог – Хуснуллин