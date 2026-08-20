https://crimea.ria.ru/20260820/sevastopol-vyshel-v-lidery-po-remontu-dorog-1158668641.html

Севастополь вышел в лидеры по ремонту дорог

Севастополь вышел в лидеры по ремонту дорог - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Севастополь вышел в лидеры по ремонту дорог

Город Севастополь входит в число субъектов, идущих с опережением плана по дорожным ремонтам. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T18:32

2026-08-20T18:32

2026-08-20T18:32

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

ремонт и строительство дорог в крыму

марат хуснуллин

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158593066_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_60018e22ad5535a624d4677bbcc91b5d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Город Севастополь входит в число субъектов, идущих с опережением плана по дорожным ремонтам. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.По словам вице-премьера, с начала года уложено более 70 миллионов квадратных метров верхних слоев дорожного покрытия. В 55 регионах укладка выполнена более чем на 50% от плана.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе увеличили объем ремонта внутриквартальных дорог. В 2026 году планируется привести в порядок 35 таких дорог общей протяженностью 14,5 км.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кто будет строить дорогу в объезд Чонгарского мостаРемонт дорог в Севастополе – что сделано в поселке Ушаково"Инфраструктура для жизни": как идут дорожные ремонты в Севастополе

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, ремонт и строительство дорог в крыму, марат хуснуллин