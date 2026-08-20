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Севастополь без света: на объектах введен особый режим

Севастополь без света: на объектах введен особый режим - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Севастополь без света: на объектах введен особый режим

В Севастополе временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. Об этом утром в четверг сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T07:30

2026-08-20T07:30

2026-08-20T08:38

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. Об этом утром в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сейчас специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в дома. Градоначальник попросил жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи. "В городе есть сеть пунктов содействия, где можно бесплатно зарядить телефон. Ищите специальную наклейку "Здесь можно зарядить телефон" на дверях кафе, ресторанов, магазинов, салонов красоты, муниципалитетов и городских учреждений. Полный актуальный перечень пунктов опубликован в социальных сетях Штаба общественной поддержки", - напомнил он .Также Развожаев предупредил, что в связи с отключением подачи электроэнергии в домах на некоторых улицах временно нет воды. Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества.По сообщениям в соцсетях, свет пропал и в других городах республики. Официальной информации пока не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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