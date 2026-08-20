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Севастополь без света: на объектах введен особый режим - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Севастополь без света: на объектах введен особый режим
Севастополь без света: на объектах введен особый режим - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Севастополь без света: на объектах введен особый режим
В Севастополе временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. Об этом утром в четверг сообщил губернатор города... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T07:30
2026-08-20T08:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. Об этом утром в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Сейчас специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в дома. Градоначальник попросил жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи. "В городе есть сеть пунктов содействия, где можно бесплатно зарядить телефон. Ищите специальную наклейку "Здесь можно зарядить телефон" на дверях кафе, ресторанов, магазинов, салонов красоты, муниципалитетов и городских учреждений. Полный актуальный перечень пунктов опубликован в социальных сетях Штаба общественной поддержки", - напомнил он .Также Развожаев предупредил, что в связи с отключением подачи электроэнергии в домах на некоторых улицах временно нет воды. Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества.По сообщениям в соцсетях, свет пропал и в других городах республики. Официальной информации пока не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Севастополь без света: на объектах введен особый режим

Севастополь остался без света - на объектах введен особый режим

07:30 20.08.2026 (обновлено: 08:38 20.08.2026)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВид на Севастополь
Вид на Севастополь
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе временно ограничено электроснабжение, социальные объекты перешли на резервные схемы питания. Об этом утром в четверг сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В нашем городе временно ограничено электроснабжение, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами нашего региона и не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения", - написал он в своих соцсетях.
Сейчас специалисты работают над тем, чтобы вернуть свет в дома.
Градоначальник попросил жителей экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи.
"В городе есть сеть пунктов содействия, где можно бесплатно зарядить телефон. Ищите специальную наклейку "Здесь можно зарядить телефон" на дверях кафе, ресторанов, магазинов, салонов красоты, муниципалитетов и городских учреждений. Полный актуальный перечень пунктов опубликован в социальных сетях Штаба общественной поддержки", - напомнил он .
Также Развожаев предупредил, что в связи с отключением подачи электроэнергии в домах на некоторых улицах временно нет воды.
Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества.
По сообщениям в соцсетях, свет пропал и в других городах республики. Официальной информации пока не было.
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СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевОтключение электроэнергии в КрымуЭнергосистема КрымаСрочные новости Крыма
 
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