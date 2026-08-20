https://crimea.ria.ru/20260820/rossiyskikh-malyshey-budut-obsledovat-na-redkie-geneticheskie-bolezni-1158653415.html

Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни

Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни

C 2027 года младенцев будут обследовать еще на шесть наследственных болезней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Евгения... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T20:18

2026-08-20T20:18

2026-08-20T20:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. C 2027 года младенцев будут обследовать еще на шесть наследственных болезней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Евгения Котова.Если заболевания будут выявлены, то дети будут обеспечиваться необходимыми им лекарственными препаратами из средств фонда, созданного по указу президента России, и поддерживающем детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.Анализы будут включать тесты на болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика типа А/В и болезнь Краббе. Это заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, недостатком необходимых ферментов и нарушениями нервной системы.В апреле этого года младенцев обследовали на два редких генетических заболевания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА новости Крым:В России зарегистрировали лекарство для борьбы с агрессивным раком грудиВ 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетияЯлтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром

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