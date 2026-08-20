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Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни
Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни
C 2027 года младенцев будут обследовать еще на шесть наследственных болезней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Евгения... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T20:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. C 2027 года младенцев будут обследовать еще на шесть наследственных болезней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Евгения Котова.Если заболевания будут выявлены, то дети будут обеспечиваться необходимыми им лекарственными препаратами из средств фонда, созданного по указу президента России, и поддерживающем детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.Анализы будут включать тесты на болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика типа А/В и болезнь Краббе. Это заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, недостатком необходимых ферментов и нарушениями нервной системы.В апреле этого года младенцев обследовали на два редких генетических заболевания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА новости Крым:В России зарегистрировали лекарство для борьбы с агрессивным раком грудиВ 2027 году во всех регионах России появятся центры здорового долголетияЯлтинский медцентр ФМБА стал федеральным научно-клиническим центром
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Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни
В России расширили список анализов на редкие генные заболевания для малышей
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. C 2027 года младенцев будут обследовать еще на шесть наследственных болезней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра здравоохранения Евгения Котова.
Если заболевания будут выявлены, то дети будут обеспечиваться необходимыми им лекарственными препаратами из средств фонда, созданного по указу президента России, и поддерживающем детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими.
"Мы работаем над тем, чтобы в последующие годы погрузить в программу госгарантий миодистрофию Дюшена, а также еще пять наследственных сложных заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами фондом "Круг добра", — сказала она.
Анализы будут включать тесты на болезнь Помпе, мукополисахаридоз первого типа, болезнь Гоше, болезнь Ниманна-Пика типа А/В и болезнь Краббе. Это заболевания, связанные с нарушением обмена веществ, недостатком необходимых ферментов и нарушениями нервной системы.
В апреле этого года младенцев обследовали на два редких генетических заболевания.
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