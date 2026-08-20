https://crimea.ria.ru/20260820/rossiyskie-boytsy-narushayut-logistiku-vsu-na-pravoberezhe-dnepra-1158650470.html

Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра

Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра

Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили украинские тяжелые мультироторные БПЛА, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T21:44

2026-08-20T21:44

2026-08-20T21:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили украинские тяжелые мультироторные БПЛА, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых подразделений противника. Об этом сообщили в Минобороны России.В ходе планового мониторинга воздушного пространства правобережья Днепра в Херсонской области дроноводы зафиксировали активность тяжелых мультироторных БПЛА противника и разведывательных беспилотников самолетного типа.Для их уничтожения и нарушения логистических маршрутов бойцы применили высокоманевренные FPV-дроны-перехватчики. Несмотря на сложные погодные условия и попытки противника использовать средства РЭБ, российские операторы, применяя тактику точного воздушного тарана и подрыва зарядов в непосредственной близости от вражеских аппаратов, поразили и уничтожили все обнаруженные цели, уточнили в военном ведомстве."Вместе с грузовыми БПЛА ВСУ был уничтожен полезный груз, который они несли на себе, что существенно понизило морально-психологическое состояние украинских подразделений", - добавили в Минобороны.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск "Днепр" за сутки над Херсонской областью уничтожили более 10 грузовых октокоптеров ВСУ R-18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники уничтожили более 30 ударных и разведывательных БПЛАДроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской областиРаботают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео