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Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили украинские тяжелые мультироторные БПЛА, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T21:44
2026-08-20T21:44
министерство обороны рф
новости сво
группировка войск "днепр"
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные войска
видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили украинские тяжелые мультироторные БПЛА, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых подразделений противника. Об этом сообщили в Минобороны России.В ходе планового мониторинга воздушного пространства правобережья Днепра в Херсонской области дроноводы зафиксировали активность тяжелых мультироторных БПЛА противника и разведывательных беспилотников самолетного типа.Для их уничтожения и нарушения логистических маршрутов бойцы применили высокоманевренные FPV-дроны-перехватчики. Несмотря на сложные погодные условия и попытки противника использовать средства РЭБ, российские операторы, применяя тактику точного воздушного тарана и подрыва зарядов в непосредственной близости от вражеских аппаратов, поразили и уничтожили все обнаруженные цели, уточнили в военном ведомстве."Вместе с грузовыми БПЛА ВСУ был уничтожен полезный груз, который они несли на себе, что существенно понизило морально-психологическое состояние украинских подразделений", - добавили в Минобороны.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск "Днепр" за сутки над Херсонской областью уничтожили более 10 грузовых октокоптеров ВСУ R-18.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Новороссийские десантники уничтожили более 30 ударных и разведывательных БПЛАДроноводы уничтожили укрытие врага в лесополосе Запорожской областиРаботают гаубицы: десантники-артиллеристы "Днепра" громят опорники ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, группировка войск "днепр", беспилотник (бпла, дрон), беспилотные войска, видео
Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра

FPV-дроны группировки "Днепр" нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра

21:44 20.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Днепр" уничтожили украинские тяжелые мультироторные БПЛА, которые перевозили продовольствие и средства связи для передовых подразделений противника. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ходе планового мониторинга воздушного пространства правобережья Днепра в Херсонской области дроноводы зафиксировали активность тяжелых мультироторных БПЛА противника и разведывательных беспилотников самолетного типа.
"Анализ траектории полета подтвердил, что гексакоптеры следовали по маршрутам снабжения к опорным пунктам ВСУ на правобережье реки, перевозя продовольствие и средства связи для передовых подразделений", - говорится в сообщении.
Для их уничтожения и нарушения логистических маршрутов бойцы применили высокоманевренные FPV-дроны-перехватчики. Несмотря на сложные погодные условия и попытки противника использовать средства РЭБ, российские операторы, применяя тактику точного воздушного тарана и подрыва зарядов в непосредственной близости от вражеских аппаратов, поразили и уничтожили все обнаруженные цели, уточнили в военном ведомстве.
"Вместе с грузовыми БПЛА ВСУ был уничтожен полезный груз, который они несли на себе, что существенно понизило морально-психологическое состояние украинских подразделений", - добавили в Минобороны.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что операторы FPV-дронов-перехватчиков российской группировки войск "Днепр" за сутки над Херсонской областью уничтожили более 10 грузовых октокоптеров ВСУ R-18.
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