https://crimea.ria.ru/20260820/rosatom-stroit-28-energoblokov-aes-v-raznykh-stranakh-mira--putin-1158661577.html
"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин
"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2026
"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин
Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T15:33
2026-08-20T15:33
2026-08-20T15:36
владимир путин (политик)
аэс
атомная энергетика
новости
росатом
энергетика
ядерная энергетика
строительство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158634836_0:0:3014:1696_1920x0_80_0_0_0317ee8dd1c044c51b71abdb1eb00f1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.Как отметил глава государства, Россия – единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158634836_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_29e7a0af6788fba1f971131fd03cbe5f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), аэс, атомная энергетика, новости, росатом, энергетика, ядерная энергетика, строительство
"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин
Экспортный портфель "Росатома" составляет 28 энергоблоков в разных странах мира – Путин
15:33 20.08.2026 (обновлено: 15:36 20.08.2026)