https://crimea.ria.ru/20260820/rosatom-stroit-28-energoblokov-aes-v-raznykh-stranakh-mira--putin-1158661577.html

"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин

"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2026

"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин

Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T15:33

2026-08-20T15:33

2026-08-20T15:36

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.Как отметил глава государства, Россия – единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), аэс, атомная энергетика, новости, росатом, энергетика, ядерная энергетика, строительство