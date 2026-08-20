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"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин
"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин - РИА Новости Крым, 20.08.2026
"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин
Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T15:33
2026-08-20T15:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.Как отметил глава государства, Россия – единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), аэс, атомная энергетика, новости, росатом, энергетика, ядерная энергетика, строительство
"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин

Экспортный портфель "Росатома" составляет 28 энергоблоков в разных странах мира – Путин

15:33 20.08.2026 (обновлено: 15:36 20.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Россия занимает лидерские позиции на рынке сооружения АЭС в мире, экспортный портфель корпорации "Росатом" сегодня составляет 28 энергоблоков в разных странах мира. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития атомной энергетики.
Как отметил глава государства, Россия – единственная страна в мире, которая обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики, а также соблюдает традиционно высокие стандарты безопасности и надежности работы станций.
"Именно эти конкурентные преимущества позволяют нам занимать лидерские позиции на рынке сооружения АЭС за рубежом. Экспортный портфель "Росатома" сейчас включает 28 энергоблоков в разных государствах мира", - сказал Путин.
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