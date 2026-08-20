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Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского
Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию по разоблачению преступной... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T17:20
2026-08-20T17:20
2026-08-20T17:20
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию по разоблачению преступной группы, в которую входили чиновники из ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.Так, осенью 2025 года участники преступной организации осуществили рейдерский захват двух предприятий, стоимость активов которых составила 248 млн грн. В то же время, целью завладения одним из этих предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн.Кроме того, в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн.Наряду с этим отдельные участники преступной организации в сговоре с представителями и должностными лицами одного из государственных банков в течение июня 2026 года организовали и обеспечили легализацию средств, полученных преступным путем.Также участники преступной организации готовили незаконное лишение свободы и похищения человека с целью получения контроля над субъектом хозяйственной деятельности.19 августа глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности замглавы офиса президента Украины Ирину Мудрую.Ранее стало известно, что к Мудрой с обысками явились детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) начали новое расследование в отношении украинских чиновников.Ранее в пресс-службе НАБУ сообщали о задержании чиновников главного управления Нацгвардии, их обвиняют в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь ЗеленскомуРасследования против жены и друзей: чем еще "прижмут" ЗеленскогоГотовится арест Елены Зеленской: НАБУ и САП завершают расследование
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, новости, украина, происшествия, коррупция, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского
Заведено новое антикоррупционное дело против окружения Зеленского
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию по разоблачению преступной группы, в которую входили чиновники из ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.
"НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, действовавшую под руководством действующего и бывшего народных депутатов Украины при участии высокопоставленных должностных лиц Офиса президента Украины и других лиц", - говорится в сообщении НАБУ.
Так, осенью 2025 года участники преступной организации осуществили рейдерский захват двух предприятий, стоимость активов которых составила 248 млн грн. В то же время, целью завладения одним из этих предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн.
Кроме того, в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн.
Наряду с этим отдельные участники преступной организации в сговоре с представителями и должностными лицами одного из государственных банков в течение июня 2026 года организовали и обеспечили легализацию средств, полученных преступным путем.
"Речь идет о 150 млн грн. наличными, которые по ряду счетов подставных компаний были введены в легальное обращение для уплаты залога за одного из участников другой преступной организации (дело "Мидас")", - отмечает НАБУ.
Также участники преступной организации готовили незаконное лишение свободы и похищения человека с целью получения контроля над субъектом хозяйственной деятельности.
19 августа глава киевского режима Владимир Зеленский уволил
с занимаемой должности замглавы офиса президента Украины Ирину Мудрую.
Ранее стало известно, что к Мудрой с обысками явились
детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) начали новое расследование в отношении украинских чиновников.
Ранее в пресс-службе НАБУ сообщали о задержании чиновников
главного управления Нацгвардии, их обвиняют в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных.
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