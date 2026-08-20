https://crimea.ria.ru/20260820/reyderstvo-i-otmyvanie-deneg-vskryta-prestupnaya-skhema-v-okruzhenii-zelenskogo-1158664098.html

Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского

Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию по разоблачению преступной... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T17:20

2026-08-20T17:20

2026-08-20T17:20

владимир зеленский

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происшествия

коррупция

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели спецоперацию по разоблачению преступной группы, в которую входили чиновники из ближайшего окружения главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом сообщает НАБУ в своем Telegram-канале.Так, осенью 2025 года участники преступной организации осуществили рейдерский захват двух предприятий, стоимость активов которых составила 248 млн грн. В то же время, целью завладения одним из этих предприятий было получение контроля над недвижимостью в центральной части Киева стоимостью более 500 млн грн.Кроме того, в мае 2026 года участники преступной организации пытались завладеть объектами недвижимости в Киеве стоимостью более 207 млн грн.Наряду с этим отдельные участники преступной организации в сговоре с представителями и должностными лицами одного из государственных банков в течение июня 2026 года организовали и обеспечили легализацию средств, полученных преступным путем.Также участники преступной организации готовили незаконное лишение свободы и похищения человека с целью получения контроля над субъектом хозяйственной деятельности.19 августа глава киевского режима Владимир Зеленский уволил с занимаемой должности замглавы офиса президента Украины Ирину Мудрую.Ранее стало известно, что к Мудрой с обысками явились детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые совместно со специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) начали новое расследование в отношении украинских чиновников.Ранее в пресс-службе НАБУ сообщали о задержании чиновников главного управления Нацгвардии, их обвиняют в хищении свыше 150 миллионов гривен (порядка 3,3 миллиона долларов) на закупках для нужд военных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему коррупция на Украине не остановит западную помощь ЗеленскомуРасследования против жены и друзей: чем еще "прижмут" ЗеленскогоГотовится арест Елены Зеленской: НАБУ и САП завершают расследование

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, новости, украина, происшествия, коррупция, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)