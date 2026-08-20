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Разбитые окна в домах и пожар на предприятии: на Кубани упали обломки БПЛА - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Разбитые окна в домах и пожар на предприятии: на Кубани упали обломки БПЛА
Разбитые окна в домах и пожар на предприятии: на Кубани упали обломки БПЛА - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Разбитые окна в домах и пожар на предприятии: на Кубани упали обломки БПЛА
Обломки БПЛА упали в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Кубани. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:35
2026-08-20T10:35
краснодарский край
новости
беспилотник (бпла, дрон)
темрюкский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА упали в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Кубани. На местах работают оперативные и специальные службы.В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчина250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьНовости Крыма: что происходит на полуострове
краснодарский край
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краснодарский край, новости, беспилотник (бпла, дрон), темрюкский район
Разбитые окна в домах и пожар на предприятии: на Кубани упали обломки БПЛА

На Кубани из-за обломков БПЛА вспыхнул пожар на предприятии и выбиты окна в домах

10:35 20.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Обломки БПЛА упали в нескольких муниципалитетах Краснодарского края, пострадавших нет. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
"В Приморско-Ахтарске повреждены окна в двух домовладениях. В поселке Волна Темрюкского района произошло возгорание на территории предприятия, которое оперативно ликвидировали. Во всех случаях пострадавших нет", - говорится в сообщении.
На местах работают оперативные и специальные службы.
В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
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