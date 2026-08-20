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ПВО за ночь сбила 726 беспилотников над Крымом и другими регионами России

ПВО за ночь сбила 726 беспилотников над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.08.2026

ПВО за ночь сбила 726 беспилотников над Крымом и другими регионами России

В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T08:31

2026-08-20T08:31

2026-08-20T08:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Киеву и области нанесен массированный удар: поражены заводы Fire Point и "Антонов"В Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчина250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьНовости Крыма: что происходит на полуострове

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)