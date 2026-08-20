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ПВО за ночь сбила 726 беспилотников над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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ПВО за ночь сбила 726 беспилотников над Крымом и другими регионами России
ПВО за ночь сбила 726 беспилотников над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 20.08.2026
ПВО за ночь сбила 726 беспилотников над Крымом и другими регионами России
В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T08:31
2026-08-20T08:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:По Киеву и области нанесен массированный удар: поражены заводы Fire Point и "Антонов"В Ульяновской области при атаке ВСУ тяжело ранен мужчина250 беспилотников пытались атаковать Москву и областьНовости Крыма: что происходит на полуострове
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новости сво, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
ПВО за ночь сбила 726 беспилотников над Крымом и другими регионами России

ПВО за ночь сбила 726 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России

08:31 20.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи в период с 20.00 19 августа до 8.00 20 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Как заявили в ведомстве, беспилотники были поражены над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.
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