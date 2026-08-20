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Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского
Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского
Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе, где ранее нашли мощи князя Дмитрия Донского. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T14:28
2026-08-20T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе, где ранее нашли мощи князя Дмитрия Донского.В храме президенту показали раку с мощами святого. Заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов рассказал Владимиру Путину, как именно был получен доступ к саркофагу, а вице-президент РАН Николай Макаров объяснил, как удалось установить принадлежность мощей.Президент России назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского уникальным и чудесным.Во вторник стало известно об обнаружении мощей Дмитрия Донского в июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрационных и противоаварийных работ над захоронениями великих князей обнаружили три саркофага. Исследователи подтвердили, что останки в одном из них принадлежат именно князю. Они сохранились почти полностью, отметили в РПЦ. Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Кирилла, в том числе ожидается передача частицы в храм Христа Спасителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин в Архангельском соборе Московского Кремля
Путин в Архангельском соборе Московского Кремля
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владимир путин (политик), кремль, новости, религия, православие, москва, видео
Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского

Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе, где нашли мощи Донского

14:28 20.08.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе, где ранее нашли мощи князя Дмитрия Донского.
В храме президенту показали раку с мощами святого. Заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов рассказал Владимиру Путину, как именно был получен доступ к саркофагу, а вице-президент РАН Николай Макаров объяснил, как удалось установить принадлежность мощей.
Президент России назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского уникальным и чудесным.
"Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно", - сказал российский лидер.
Во вторник стало известно об обнаружении мощей Дмитрия Донского в июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрационных и противоаварийных работ над захоронениями великих князей обнаружили три саркофага. Исследователи подтвердили, что останки в одном из них принадлежат именно князю. Они сохранились почти полностью, отметили в РПЦ. Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Кирилла, в том числе ожидается передача частицы в храм Христа Спасителя.
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Мощи Дмитрия Донского - РИА Новости, 1920, 18.08.2026
18 августа, 18:26
В Архангельском соборе Кремля нашли мощи Дмитрия Донского
 
Владимир Путин (политик)КремльНовостиРелигияПравославиеМоскваВидео
 
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