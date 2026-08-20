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Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского

Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского

Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе, где ранее нашли мощи князя Дмитрия Донского. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T14:28

2026-08-20T14:28

2026-08-20T14:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе, где ранее нашли мощи князя Дмитрия Донского.В храме президенту показали раку с мощами святого. Заместитель гендиректора Музеев Московского Кремля Андрей Баталов рассказал Владимиру Путину, как именно был получен доступ к саркофагу, а вице-президент РАН Николай Макаров объяснил, как удалось установить принадлежность мощей.Президент России назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского уникальным и чудесным.Во вторник стало известно об обнаружении мощей Дмитрия Донского в июле в ходе реставрационных работ в Архангельском соборе Московского Кремля. Во время реставрационных и противоаварийных работ над захоронениями великих князей обнаружили три саркофага. Исследователи подтвердили, что останки в одном из них принадлежат именно князю. Они сохранились почти полностью, отметили в РПЦ. Несколько фрагментов мощей передадут в храмы для поклонения по благословению патриарха Кирилла, в том числе ожидается передача частицы в храм Христа Спасителя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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