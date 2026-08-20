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Правительство России усилит поддержку регионов: что будет сделано

Правительство России усилит поддержку регионов: что будет сделано - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Правительство России усилит поддержку регионов: что будет сделано

В экономике России удалось сохранить положительную динамику, несмотря на серьезные внешние вызовы. В дальнейшем для этого будет усилена поддержка регионов и... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T17:03

2026-08-20T17:03

2026-08-20T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В экономике России удалось сохранить положительную динамику, несмотря на серьезные внешние вызовы. В дальнейшем для этого будет усилена поддержка регионов и простимулированы инвестиции. Об этом сообщили в правительстве России со ссылкой на слова его председателя Михаила Мишустина.В частности, будет определен перечень регионов, нуждающихся в индивидуальных мерах поддержки, и утверждены программы их финансово-экономического оздоровления.Власти намерены запустить новый инвестиционный цикл, чтобы предоставить бизнесу дополнительные возможности для вложений в промышленность, сельское хозяйство, сферу услуг и жилищное строительство. С Банком России и деловыми объединениями будут проработаны предложения по донастройке системы поддержки инвестиций.Также правительство примет программу восстановления логистических и складских мощностей на новом технологическом уровне, расширит внедрение электронной оценки социальных учреждений на портале "Госуслуги", чтобы жители всех регионов могли высказать свое мнение об их работе. Кроме того, будет сформирован портфель прорывных решений для повышения производительности труда в социальной сфере.Срок погашения бюджетных кредитов перенесут с 2026 года на 2030 год. Это позволит поддержать региональные финансы и высвободить сотни миллиардов рублей на внутреннее экономическое развитие. Правительство также внесет в Госдуму законопроект о переносе сроков погашения бюджетных кредитов с 2027-2029 годов на 2031-2033 годы.В среду президент России Владимир Путин провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава государства в ходе своего выступления дал оценку текущему состоянию отечественной экономики и влиянию на ее развитие террористических атак киевского режима, а также дал ряд поручений правительству и властям регионов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил принять программу восстановления складских мощностейЭкономика России в реальном выражении выросла на 10% за три годаПутин поручил ввести по всей стране электронную оценку соцучреждений

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, михаил мишустин, господдержка, россия, общество