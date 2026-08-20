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"Пойду к прокурору!": кто и как решает проблемы жителей Севастополя - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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https://crimea.ria.ru/20260820/poydu-k-prokuroru-kto-i-kak-reshaet-problemy-zhiteley-sevastopolya-1158623650.html
"Пойду к прокурору!": кто и как решает проблемы жителей Севастополя
"Пойду к прокурору!": кто и как решает проблемы жителей Севастополя - РИА Новости Крым, 20.08.2026
"Пойду к прокурору!": кто и как решает проблемы жителей Севастополя
"Пойду к прокурору!" – порой в сложной жизненной ситуации такое решение является единственным верным. В надзорное ведомство люди идут в поисках защиты и... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T09:03
2026-08-20T09:03
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"Пойду к прокурору!" – порой в сложной жизненной ситуации такое решение является единственным верным. В надзорное ведомство люди идут в поисках защиты и справедливости. И находят их. С какими вопросами горожане обращаются в прокуратуру и какие проблемы уже удалось решить - об этом и не только РИА Новости Крым рассказал прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.- Андрей Юрьевич, работа с обращением граждан - дело ежедневное? - Работу с обращениями мы рассматриваем как одно из приоритетных направлений. Особое внимание уделяется жалобам участников специальной военной операции. Также под постоянным надзором права социально незащищенных категорий населения: ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних, многодетных семей и малоимущих граждан.Проверки по обращениям позволяют разрешить точечные проблемы заявителей и в то же время скорректировать векторы при планировании надзорной деятельности прокуратуры города в целом.Всего с начала года прокуроры выявили почти 8 тысяч нарушений. Часть из них – благодаря работе с обращениями граждан. Для устранения всех выявленных нарушений принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Каждую ситуацию стремимся довести до логического завершения, добиваясь реального восстановления нарушенных прав.- То есть обращения – это способ обратной связи с людьми?Да. А еще это лакмусовая бумажка уровня доверия к прокуратуре. Столкнувшись с проблемой, люди идут именно сюда, потому что знают, что здесь они точно получат помощь. Маркером доверия является тенденция роста количества обращений. За 7 месяцев 2026 года на рассмотрение в прокуратуру города поступило более 17 тысяч жалоб. А в течение последних 5 лет, к примеру, их количество увеличилось на 16 %. И что важно: мы комплексно подходим к каждой проверке. Это позволяет восстановить права целой группы людей или выявить нарушения, на которые сам гражданин не указывал.- На что жалуются севастопольцы? - Спектр вопросов широкий. В частности, есть жалобы на нарушения земельного законодательства, на нарушения в сфере ЖКХ, законов об исполнительном производстве, порядка рассмотрения обращений граждан, прав и интересов несовершеннолетних. Есть и вопросы по трудовым правоотношениям и другие.- Каждый такой сигнал - повод для проверки. И все же в каких сферах наибольшее число обоснованных жалоб?- Много таких обращений в сфере ЖКХ. Прокуроры реагировали на волокиту при подключении газа и электроэнергии, нарушения в работе управляющих компаний. В качестве примера - в районе Мекензиевых гор проживает многодетная семья участника боевых действий. В семье четверо детей, в том числе трое несовершеннолетних. Один ребенок – инвалид. Сейчас их дом отапливается с использованием газового котла, но до этого долгое время семья ждала подключения к сетям газораспределения. Прокуратура внесла в адрес ресурсоснабжающей организации представление. По итогам принятых мер их дом газифицирован, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. За нарушение сроков технологического присоединения Крымское управление ФАС России оштрафовало организацию на 600 тысяч рублей.Или другой пример: заявительница живет в одном из садовых товариществ в районе Юхариной балки, и в ее доме прошлой зимой часто отключался свет. Причина крылась в маломощной подстанции, которая уже не отвечала возросшей нагрузке. Прокуратура подключилась к решению вопроса - внесла в адрес электросетевой организации представление, возбудила дело об административном правонарушении. После этого организация привлекла подрядчика, который подготовил проектно-сметную документацию и сейчас ведет строительство дополнительной подстанции. До конца года работы должно быть завершены. Это позволит улучшить условия проживания самой заявительницы и еще 75 потребителей.- Часто ли в числе тех, кому нужна помощь и защита, оказываются люди преклонного возраста?- К нам приходят совершенно разные люди. Например, в прокуратуру Гагаринского района недавно обратилась 80-летняя пенсионерка. Несколько лет назад она приехала в Севастополь из другого региона. По образованию инженер, химик-технолог. Ее общий трудовой стаж составляет 39 лет. Причем на протяжении 34 лет она непрерывно работала на одном и том же производственном предприятии. Женщина прошла огромный трудовой путь – от лаборанта до заместителя генерального директора по охране труда. У нее есть все основания получить удостоверение "Ветеран труда". В ходе проверки прокуратура района собрала недостающие сведения и обратилась в суд с исковым заявлением о выдаче заявительнице удостоверения. Требования удовлетворены. Сейчас ждем вступления судебного решения в законную силу и проконтролируем его исполнение.- А что касается участников СВО? Обращаются ли они к вам и как решаются вопросы? - С начала года мы удовлетворили 30 обращений участников специальной военной операции и членов их семей. Так, по нашим мерам реагирования восстановлены права трех участников СВО и вдовы участника спецоперации в сфере земельных правоотношений. Они не могли встать на учет для предоставления им земельных участков в соответствии с региональным законодательством, так как ранее не имели регистрации в Севастополе. Прокуратура установила факт их проживания в городе в судебном порядке. После этого Департамент по имущественным и земельным отношениям поставил их на очередь. Теперь они получат положенный участок либо денежную компенсацию – миллион рублей.Также мы защитили бойца специальной военной операции от незаконных действий коллекторов. Мужчина на фронте с мая 2022 года. Действующее законодательство устанавливает запрет на взыскание задолженности с выплачиваемых ему доходов. Однако коллекторы предъявили исполнительный документ о взыскании долга прямо в банк, в результате чего со счета участника СВО списали 95 тысяч рублей. Мужчина обратился в прокуратуру. Благодаря нашему вмешательству коллекторская организация вернула ему деньги.- Легко ли попасть на личный прием к прокурору города?- Во всех районных прокуратурах приемы ежедневно ведут дежурные прокуроры. Также в аппарате надзорного ведомства всегда на связи с заявителями старший помощник прокурора города по рассмотрению обращений и приему граждан. Еженедельно ведем приемы я, все мои заместители, прокуроры районов и все руководители подразделений аппарата. График есть на портале прокуратуры в Интернете. Кроме того, есть и выездные приемы: в отдаленных селах, в общественных организациях инвалидов и ветеранов, в филиале Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Практикуются совместные приемы с севастопольскими омбудсменами по правам человека и по правам ребенка, а также с Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Так что попасть на личную встречу к прокурору не сложно. Мы работаем с гражданами, всем стараемся помочь, и работу эту будем продолжать!- Благодарю за беседу и желаю успехов!
https://crimea.ria.ru/20260527/prokuratura-pomogla-sevastopolskomu-pensioneru-vernut-dengi-1156380089.html
https://crimea.ria.ru/20170507/1110281151.html
https://crimea.ria.ru/20260209/uchastniki-svo-v-krymu-smogut-poluchat-zemlyu-po-mestu-prozhivaniya-1153049684.html
https://crimea.ria.ru/20260731/v-sevastopole-sudy-udovletvorili-iski-prokuratury-na-778-mln-rubley-1158132395.html
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Евгения Мартыненко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0d/1144161159_234:435:451:652_100x100_80_0_0_1cd2e2fb569e308751dbd25800207e0f.jpg
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РИА Новости Крым
1
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, андрей шевцов, крым, прокуратура города севастополя, интервью
"Пойду к прокурору!": кто и как решает проблемы жителей Севастополя

В прокуратуру Севастополя с начала года поступило 17 тысяч жалоб - прокурор Шевцов

09:03 20.08.2026
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяПрокурор Севастополя Андрей Шевцов
Прокурор Севастополя Андрей Шевцов
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
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Евгения Мартыненко, шеф-редактор сайта РИА Новости Крым
Евгения Мартыненко
Шеф-редактор сайта РИА Новости Крым
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"Пойду к прокурору!" – порой в сложной жизненной ситуации такое решение является единственным верным. В надзорное ведомство люди идут в поисках защиты и справедливости. И находят их. С какими вопросами горожане обращаются в прокуратуру и какие проблемы уже удалось решить - об этом и не только РИА Новости Крым рассказал прокурор города Севастополя Андрей Шевцов.
- Андрей Юрьевич, работа с обращением граждан - дело ежедневное?
- Работу с обращениями мы рассматриваем как одно из приоритетных направлений. Особое внимание уделяется жалобам участников специальной военной операции. Также под постоянным надзором права социально незащищенных категорий населения: ветеранов, инвалидов, несовершеннолетних, многодетных семей и малоимущих граждан.
Проверки по обращениям позволяют разрешить точечные проблемы заявителей и в то же время скорректировать векторы при планировании надзорной деятельности прокуратуры города в целом.
Всего с начала года прокуроры выявили почти 8 тысяч нарушений. Часть из них – благодаря работе с обращениями граждан. Для устранения всех выявленных нарушений принимаются исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Каждую ситуацию стремимся довести до логического завершения, добиваясь реального восстановления нарушенных прав.
© Прокуратура СевастополяПрием граждан прокурором Севастополя
Прием граждан прокурором Севастополя
© Прокуратура Севастополя
Прием граждан прокурором Севастополя
- То есть обращения – это способ обратной связи с людьми?
Да. А еще это лакмусовая бумажка уровня доверия к прокуратуре. Столкнувшись с проблемой, люди идут именно сюда, потому что знают, что здесь они точно получат помощь. Маркером доверия является тенденция роста количества обращений. За 7 месяцев 2026 года на рассмотрение в прокуратуру города поступило более 17 тысяч жалоб. А в течение последних 5 лет, к примеру, их количество увеличилось на 16 %.
И что важно: мы комплексно подходим к каждой проверке. Это позволяет восстановить права целой группы людей или выявить нарушения, на которые сам гражданин не указывал.
Прокуратура Севастополя
27 мая, 21:52
Прокуратура помогла севастопольскому пенсионеру вернуть деньги
- На что жалуются севастопольцы?
- Спектр вопросов широкий. В частности, есть жалобы на нарушения земельного законодательства, на нарушения в сфере ЖКХ, законов об исполнительном производстве, порядка рассмотрения обращений граждан, прав и интересов несовершеннолетних. Есть и вопросы по трудовым правоотношениям и другие.
- Каждый такой сигнал - повод для проверки. И все же в каких сферах наибольшее число обоснованных жалоб?
- Много таких обращений в сфере ЖКХ. Прокуроры реагировали на волокиту при подключении газа и электроэнергии, нарушения в работе управляющих компаний. В качестве примера - в районе Мекензиевых гор проживает многодетная семья участника боевых действий. В семье четверо детей, в том числе трое несовершеннолетних. Один ребенок – инвалид. Сейчас их дом отапливается с использованием газового котла, но до этого долгое время семья ждала подключения к сетям газораспределения. Прокуратура внесла в адрес ресурсоснабжающей организации представление. По итогам принятых мер их дом газифицирован, а должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. За нарушение сроков технологического присоединения Крымское управление ФАС России оштрафовало организацию на 600 тысяч рублей.
Или другой пример: заявительница живет в одном из садовых товариществ в районе Юхариной балки, и в ее доме прошлой зимой часто отключался свет. Причина крылась в маломощной подстанции, которая уже не отвечала возросшей нагрузке. Прокуратура подключилась к решению вопроса - внесла в адрес электросетевой организации представление, возбудила дело об административном правонарушении. После этого организация привлекла подрядчика, который подготовил проектно-сметную документацию и сейчас ведет строительство дополнительной подстанции. До конца года работы должно быть завершены. Это позволит улучшить условия проживания самой заявительницы и еще 75 потребителей.
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяЭлектроподстанция
Электроподстанция
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Электроподстанция
- Часто ли в числе тех, кому нужна помощь и защита, оказываются люди преклонного возраста?
- К нам приходят совершенно разные люди. Например, в прокуратуру Гагаринского района недавно обратилась 80-летняя пенсионерка. Несколько лет назад она приехала в Севастополь из другого региона. По образованию инженер, химик-технолог. Ее общий трудовой стаж составляет 39 лет. Причем на протяжении 34 лет она непрерывно работала на одном и том же производственном предприятии. Женщина прошла огромный трудовой путь – от лаборанта до заместителя генерального директора по охране труда. У нее есть все основания получить удостоверение "Ветеран труда".
В ходе проверки прокуратура района собрала недостающие сведения и обратилась в суд с исковым заявлением о выдаче заявительнице удостоверения. Требования удовлетворены. Сейчас ждем вступления судебного решения в законную силу и проконтролируем его исполнение.
Жилой дом - РИА Новости, 1920, 07.05.2017
7 мая 2017, 10:24
В Крыму прокуратура помогла 99-летнему ветерану вернуть квартиру
- А что касается участников СВО? Обращаются ли они к вам и как решаются вопросы?
- С начала года мы удовлетворили 30 обращений участников специальной военной операции и членов их семей. Так, по нашим мерам реагирования восстановлены права трех участников СВО и вдовы участника спецоперации в сфере земельных правоотношений. Они не могли встать на учет для предоставления им земельных участков в соответствии с региональным законодательством, так как ранее не имели регистрации в Севастополе. Прокуратура установила факт их проживания в городе в судебном порядке. После этого Департамент по имущественным и земельным отношениям поставил их на очередь. Теперь они получат положенный участок либо денежную компенсацию – миллион рублей.
Выдача земельных участков в Крыму участникам СВО
9 февраля, 11:20
Участники СВО в Крыму смогут получать землю по месту проживания
Также мы защитили бойца специальной военной операции от незаконных действий коллекторов. Мужчина на фронте с мая 2022 года. Действующее законодательство устанавливает запрет на взыскание задолженности с выплачиваемых ему доходов. Однако коллекторы предъявили исполнительный документ о взыскании долга прямо в банк, в результате чего со счета участника СВО списали 95 тысяч рублей. Мужчина обратился в прокуратуру. Благодаря нашему вмешательству коллекторская организация вернула ему деньги.
- Легко ли попасть на личный прием к прокурору города?
- Во всех районных прокуратурах приемы ежедневно ведут дежурные прокуроры. Также в аппарате надзорного ведомства всегда на связи с заявителями старший помощник прокурора города по рассмотрению обращений и приему граждан. Еженедельно ведем приемы я, все мои заместители, прокуроры районов и все руководители подразделений аппарата. График есть на портале прокуратуры в Интернете.
Кроме того, есть и выездные приемы: в отдаленных селах, в общественных организациях инвалидов и ветеранов, в филиале Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Практикуются совместные приемы с севастопольскими омбудсменами по правам человека и по правам ребенка, а также с Уполномоченным по защите прав предпринимателей. Так что попасть на личную встречу к прокурору не сложно. Мы работаем с гражданами, всем стараемся помочь, и работу эту будем продолжать!
- Благодарю за беседу и желаю успехов!
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
31 июля, 10:48
В Севастополе суды удовлетворили иски прокуратуры на 778 млн рублей
 
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