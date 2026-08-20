https://crimea.ria.ru/20260820/polsha-nachinaet-zhalet-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine---mid-rf-1158663484.html
Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ
Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ
Польские власти начинают жалеть о поставках оружия киевскому режиму, поскольку в ответ на многомиллиардную помощь Варшава получила лишь чествование тех, кто... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T16:41
2026-08-20T16:41
2026-08-20T16:41
министерство иностранных дел рф (мид рф)
польша
украина
новости
оружие
поставки западного оружия украине
мария захарова
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111497/34/1114973465_123:285:843:690_1920x0_80_0_0_77e8c667981a2cae9ae2f0506f0088bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Польские власти начинают жалеть о поставках оружия киевскому режиму, поскольку в ответ на многомиллиардную помощь Варшава получила лишь чествование тех, кто исторически уничтожал поляков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат напомнила, что в ответ на масштабную поддержку Варшава получила лишь героизацию украинских националистов, уничтожавших польское население в годы Второй мировой войны.Она подчеркнула, что украинские радикалы убивали людей именно по национальному признаку, и лишь Россия призывала граждан Польши "очнуться от зомбирующей пропаганды", которую изливали западные СМИ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
польша
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111497/34/1114973465_127:242:724:690_1920x0_80_0_0_c97b470abc9424f5253e182063cc8a4f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел рф (мид рф), польша, украина, новости, оружие, поставки западного оружия украине, мария захарова
Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ
Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Польские власти начинают жалеть о поставках оружия киевскому режиму, поскольку в ответ на многомиллиардную помощь Варшава получила лишь чествование тех, кто исторически уничтожал поляков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Критику выразила на Западе разве что Польша, которая, похоже, начинает жалеть о своих военных поставках киевскому режиму на сумму более чем 4,5 миллиарда долларов", - сказала Захарова на брифинге.
Дипломат напомнила, что в ответ на масштабную поддержку Варшава получила лишь героизацию украинских националистов, уничтожавших польское население в годы Второй мировой войны.
"Всего с 2022 года на поддержку режима Зеленского Варшава направила 27,5 миллиарда долларов. И приняла порядка одного миллиона семисот тысяч украинцев, которых нужно было обслуживать, трудоустраивать, а порой просто кормить, поить, мыть, учить, лечить и так далее", - отметила представитель МИД.
Она подчеркнула, что украинские радикалы убивали людей именно по национальному признаку, и лишь Россия призывала граждан Польши "очнуться от зомбирующей пропаганды", которую изливали западные СМИ.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.