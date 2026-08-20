https://crimea.ria.ru/20260820/polsha-nachinaet-zhalet-o-postavkakh-oruzhiya-ukraine---mid-rf-1158663484.html

Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ

Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ

Польские власти начинают жалеть о поставках оружия киевскому режиму, поскольку в ответ на многомиллиардную помощь Варшава получила лишь чествование тех, кто... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T16:41

2026-08-20T16:41

2026-08-20T16:41

министерство иностранных дел рф (мид рф)

польша

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новости

оружие

поставки западного оружия украине

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Польские власти начинают жалеть о поставках оружия киевскому режиму, поскольку в ответ на многомиллиардную помощь Варшава получила лишь чествование тех, кто исторически уничтожал поляков, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Дипломат напомнила, что в ответ на масштабную поддержку Варшава получила лишь героизацию украинских националистов, уничтожавших польское население в годы Второй мировой войны.Она подчеркнула, что украинские радикалы убивали людей именно по национальному признаку, и лишь Россия призывала граждан Польши "очнуться от зомбирующей пропаганды", которую изливали западные СМИ.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

польша

украина

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), польша, украина, новости, оружие, поставки западного оружия украине, мария захарова