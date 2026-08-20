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По Киеву и области нанесен массированный удар: поражены заводы Fire Point и "Антонов"

По Киеву и области нанесен массированный удар: поражены заводы Fire Point и "Антонов" - РИА Новости Крым, 20.08.2026

По Киеву и области нанесен массированный удар: поражены заводы Fire Point и "Антонов"

ВС РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T08:06

2026-08-20T08:06

2026-08-20T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. ВС РФ ночью нанесли массированный удар высокоточным оружием по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.В Киеве поражено промышленное предприятие Fire Point, производившее компоненты для ударных БПЛА большой и средней дальности, а также осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах "Фламинго".Кроме того, в украинской столице нанесен удар по торгово-складскому комплексу компании "Укрспецсистемс"; сборочному предприятию авиационной промышленности "Антонов", производившему БПЛА самолетного типа большой дальности Ан-196 "Лютый", а также по складу боеприпасов с термобарическими авиабомбами М-900, противотанковыми минами и боеприпасами для БПЛА типа "Баба-Яга".В Киевской области нанесен удар по транспортно-логистическому центру Мартусовка, осуществлявшему хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ, а также по складу горюче-смазочных материалов Бровары – на котором хранилось до 8 тысяч кубометров топлива, предназначенного для ВСУ.Вечером 19 августа в портах "Черноморск" и "Южный" были поражены склады с военным имуществом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потериРоссийские войска ударили по морским судам и портовой инфраструктуре УкраиныБолее десяти октокоптеров ВСУ уничтожены за сутки над Херсонщиной

киев

киевская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

удары по украине, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, киев, киевская область, новости сво