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Площадь лесного пожара в Ялте увеличилась до 10 гектаров

Площадь лесного пожара в Ялте увеличилась до 10 гектаров - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Площадь лесного пожара в Ялте увеличилась до 10 гектаров

Площадь лесного пожара в горах Ялты увеличилась и на данный момент превышает 10 гектаров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T10:21

2026-08-20T10:21

2026-08-20T11:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в горах Ялты увеличилась и на данный момент превышает 10 гектаров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.К тушению привлечены 469 человек и 103 единицы техники.Лесной пожар в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды огонь охватил более шести гектаров площади. К тушению привлечены пожарные, спасатели, лесники и волонтеры. Организовано четыре боевых участка. Личный состав добирается до мест возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями. Производится подвоз воды с помощью мотоциклов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня борьбы с огнем: лесной пожар под Феодосией полностью потушили Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огняВ Крыму добровольцы прикрывают от пожаров 250 населенных пунктов

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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