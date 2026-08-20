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Площадь лесного пожара в Ялте увеличилась до 10 гектаров - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Площадь лесного пожара в Ялте увеличилась до 10 гектаров
Площадь лесного пожара в Ялте увеличилась до 10 гектаров - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Площадь лесного пожара в Ялте увеличилась до 10 гектаров
Площадь лесного пожара в горах Ялты увеличилась и на данный момент превышает 10 гектаров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в горах Ялты увеличилась и на данный момент превышает 10 гектаров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.К тушению привлечены 469 человек и 103 единицы техники.Лесной пожар в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды огонь охватил более шести гектаров площади. К тушению привлечены пожарные, спасатели, лесники и волонтеры. Организовано четыре боевых участка. Личный состав добирается до мест возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями. Производится подвоз воды с помощью мотоциклов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Три дня борьбы с огнем: лесной пожар под Феодосией полностью потушили Под Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огняВ Крыму добровольцы прикрывают от пожаров 250 населенных пунктов
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РИА Новости Крым
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Площадь лесного пожара в Ялте увеличилась до 10 гектаров

Площадь лесного пожара в горах Ялты превысила 10 гектаров – МЧС

10:21 20.08.2026 (обновлено: 11:00 20.08.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Площадь лесного пожара в горах Ялты увеличилась и на данный момент превышает 10 гектаров. Об этом сообщает главное управление МЧС России по Крыму.
"По состоянию на 09:00 20 августа предварительная общая площадь пожара составляет 10,27 гектара", - говорится в сообщении.
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара в Ялте
Тушение лесного пожара в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
К тушению привлечены 469 человек и 103 единицы техники.
© ГУ МЧС России по Республике КрымТушение лесного пожара в Ялте
Тушение лесного пожара в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Лесной пожар в труднодоступной горной местности в Ялте вспыхнул 19 августа. К вечеру среды огонь охватил более шести гектаров площади. К тушению привлечены пожарные, спасатели, лесники и волонтеры. Организовано четыре боевых участка. Личный состав добирается до мест возгорания пешком с ранцевыми огнетушителями. Производится подвоз воды с помощью мотоциклов.
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