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Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T23:13
2026-08-20T23:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе

Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе

23:13 20.08.2026 (обновлено: 23:19 20.08.2026)
 
© РИА Новости КрымОтбой воздушной тревоги
Отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе миновала угроза воздушной атаки – в регионе объявлен отбой воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал губернатор в своем канале в МАКС.
На время действия тревоги морской транспорт приостанавливает движение. Его работа возобновляется после отмены тревожного сигнала. Местным жителям во время угрозы необходимо найти укрытие и не приближаться к окнам.
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С 2024 года в Севастополе при соответствующей опасности может также звучать сигнал – "Баллистика", который звучит особым образом и означает, что укрыться в безопасном месте необходимо в течение за 1-2 минут.
В Крыму, начиная с мая 2026 года, Главное управление МЧС по РК рассылает СМС-предупреждение о беспилотной и ракетной опасности в регионе.
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