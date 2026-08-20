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Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августа
Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августа
В Крыму и Севастополе режим чрезвычайной пожарной опасности продолжает действовать до 23 августа. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T09:16
2026-08-20T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе режим чрезвычайной пожарной опасности продолжает действовать до 23 августа. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.Ранее чрезвычайная пожарная опасность по крымскому полуострову объявлялась с 16 по 19 августа.Также с 24 июня на территории Крыма действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В МЧС также обратили внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялте разросся до 6 га: дополнительно направлены на тушение 100 человекВ Крыму за неделю произошло 123 пожараПод Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня
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РИА Новости Крым
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Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августа

В Крыму и Севастополе до 23 августа сохранится чрезвычайная пожарная опасность - МЧС

09:16 20.08.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения спасателей МЧС в Крыму
Учения спасателей МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе режим чрезвычайной пожарной опасности продолжает действовать до 23 августа. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.
"20, 21, 22 и 23 августа в восточных и южных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность", - говорится в сообщении.
Ранее чрезвычайная пожарная опасность по крымскому полуострову объявлялась с 16 по 19 августа.
Также с 24 июня на территории Крыма действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.
Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.
При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В МЧС также обратили внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.
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