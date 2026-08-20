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Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августа

Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Опасная погода в Крыму сохранится до 23 августа

В Крыму и Севастополе режим чрезвычайной пожарной опасности продолжает действовать до 23 августа. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T09:16

2026-08-20T09:16

2026-08-20T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе режим чрезвычайной пожарной опасности продолжает действовать до 23 августа. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.Ранее чрезвычайная пожарная опасность по крымскому полуострову объявлялась с 16 по 19 августа.Также с 24 июня на территории Крыма действует особый противопожарный режим. В этот период строго запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях, включая намеренное сжигание сухой растительности и бытового мусора.Кроме того, владельцам домов и садоводам необходимо своевременно очищать свой участок и прилегающую к нему территорию от сухой травы и горючего мусора.При этом на территориях населенных пунктов и дачных участков запрещается устраивать свалки горючих отходов, хранить на открытых площадках и во дворах емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и сжиженным газом. У каждого жилого строения должна быть емкость с водой или огнетушитель, а проезды улиц, ведущим к садовым участкам, должны быть всегда проездными.Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность. В МЧС также обратили внимание граждан, что за нарушение указанных требований предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пожар в Ялте разросся до 6 га: дополнительно направлены на тушение 100 человекВ Крыму за неделю произошло 123 пожараПод Симферополем разгорелся пожар на 65 гектарах – МЧС спасло населенный пункт от огня

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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