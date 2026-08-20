https://crimea.ria.ru/20260820/onischenko-rasskazal-ob-ugroze-rasprostraneniya-kholery-v-rossii-1158660298.html

Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России

Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России

В России нет угрозы распространения холеры. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T21:21

2026-08-20T21:21

2026-08-20T21:21

геннадий онищенко

холера

россия

здравоохранение в россии

инфекции

здоровье

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России нет угрозы распространения холеры. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя новости о распространении заболевания среди людей на подконтрольной ВСУ территории Харьковской области.Ранее смертельные случаи холеры среди гражданского населения были зафиксированы на временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области. По информации пресс-службы УВД ВГА региона, первопричиной заражения стало критическое загрязнение воды, вызванное стихийными и массовыми захоронениями в частных домах без системного контроля со стороны специальных служб.По данным ведомства, 15 августа в рамках экстренного совещания в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 главный врач Кухар Д.М. поставил задачу о немедленном введении строгого санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных протоколов в отношении всех лиц, прибывающих из указанной зоны.Ранее в Роспотребнадзоре на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по холере в мире заявили, что риски распространения заболевания в РФ отсутствуют. Завозных случаев холеры в России не зарегистрировано. В Крыму также не выявлены условия для возможного распространения холеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странахВ чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геннадий онищенко, холера, россия, здравоохранение в россии, инфекции, здоровье, новости