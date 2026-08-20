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Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России
Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России
В России нет угрозы распространения холеры. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T21:21
2026-08-20T21:21
геннадий онищенко
холера
россия
здравоохранение в россии
инфекции
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России нет угрозы распространения холеры. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя новости о распространении заболевания среди людей на подконтрольной ВСУ территории Харьковской области.Ранее смертельные случаи холеры среди гражданского населения были зафиксированы на временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области. По информации пресс-службы УВД ВГА региона, первопричиной заражения стало критическое загрязнение воды, вызванное стихийными и массовыми захоронениями в частных домах без системного контроля со стороны специальных служб.По данным ведомства, 15 августа в рамках экстренного совещания в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 главный врач Кухар Д.М. поставил задачу о немедленном введении строгого санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных протоколов в отношении всех лиц, прибывающих из указанной зоны.Ранее в Роспотребнадзоре на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по холере в мире заявили, что риски распространения заболевания в РФ отсутствуют. Завозных случаев холеры в России не зарегистрировано. В Крыму также не выявлены условия для возможного распространения холеры.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США намеренно скрывали данные о биолабораториях на Украине и в других странахВ чем опасность нового штамма коронавируса "Цикада"
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геннадий онищенко, холера, россия, здравоохранение в россии, инфекции, здоровье, новости
Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России

На территории России нет угрозы распространения холеры - академик РАН Онищенко

21:21 20.08.2026
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАкадемик РАН Геннадий Онищенко
Академик РАН Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В России нет угрозы распространения холеры. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, комментируя новости о распространении заболевания среди людей на подконтрольной ВСУ территории Харьковской области.
"Среди ВСУ зарегистрирован случай холеры, это серьезный сигнал. Он на нас не распространится, потому что мы поставим барьер, и он легко ставится", - сказал Онищенко на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Ранее смертельные случаи холеры среди гражданского населения были зафиксированы на временно подконтрольной ВСУ территории Купянского района Харьковской области. По информации пресс-службы УВД ВГА региона, первопричиной заражения стало критическое загрязнение воды, вызванное стихийными и массовыми захоронениями в частных домах без системного контроля со стороны специальных служб.
По данным ведомства, 15 августа в рамках экстренного совещания в Харьковской областной клинической инфекционной больнице № 22 главный врач Кухар Д.М. поставил задачу о немедленном введении строгого санитарно-противоэпидемического контроля и карантинных протоколов в отношении всех лиц, прибывающих из указанной зоны.
Ранее в Роспотребнадзоре на фоне сохраняющейся неблагополучной ситуации по холере в мире заявили, что риски распространения заболевания в РФ отсутствуют. Завозных случаев холеры в России не зарегистрировано. В Крыму также не выявлены условия для возможного распространения холеры.
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Геннадий ОнищенкоХолераРоссияЗдравоохранение в РоссииИнфекцииЗдоровьеНовости
 
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