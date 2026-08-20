https://crimea.ria.ru/20260820/odnogo-iz-organizatorov-alushtinskoy-ekstremistskoy-yacheyki-zaderzhali-v-adlere--1158663209.html
Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
В аэропорту Адлера при попытке сбежать из России задержали одного из организаторов алуштинской запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T16:25
2026-08-20T16:25
2026-08-20T16:25
гсу ск россии по крыму и севастополю
экстремизм
крым
новости крыма
закон и право
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_0:79:1594:976_1920x0_80_0_0_0994a60832bacedda82f63c1250f1df4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Адлера при попытке сбежать из России задержали одного из организаторов алуштинской запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным следствия, 28-летний житель села Запрудное является одним из организаторов деятельности алуштинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской. В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли запрещенную литературу и другие противозаконные материалы. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее уже были предъявлены обвинения еще трем организаторам алуштинской ячейки запрещенной организации. В настоящее время следователем завершается расследование уголовного дела в отношении них.* запрещенная в РФ экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/09/18/1120968077_95:0:1500:1054_1920x0_80_0_0_8d850745d0f996bb139e6785911a59e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гсу ск россии по крыму и севастополю, экстремизм, крым, новости крыма, закон и право
Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
Организатор экстремистской ячейки из Крыма пытался сбежать из России и был пойман в Адлере
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Адлера при попытке сбежать из России задержали одного из организаторов алуштинской запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
По данным следствия, 28-летний житель села Запрудное является одним из организаторов деятельности алуштинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской.
"Мужчина попытался покинуть территорию Российской Федерации, однако был задержан в аэропорту города Адлер органами СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ России и МВД России", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли запрещенную литературу и другие противозаконные материалы. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее уже были предъявлены обвинения еще трем организаторам алуштинской ячейки запрещенной организации. В настоящее время следователем завершается расследование уголовного дела в отношении них.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.