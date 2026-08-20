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Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
В аэропорту Адлера при попытке сбежать из России задержали одного из организаторов алуштинской запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T16:25
2026-08-20T16:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Адлера при попытке сбежать из России задержали одного из организаторов алуштинской запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным следствия, 28-летний житель села Запрудное является одним из организаторов деятельности алуштинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской. В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли запрещенную литературу и другие противозаконные материалы. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее уже были предъявлены обвинения еще трем организаторам алуштинской ячейки запрещенной организации. В настоящее время следователем завершается расследование уголовного дела в отношении них.* запрещенная в РФ экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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гсу ск россии по крыму и севастополю, экстремизм, крым, новости крыма, закон и право
Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере

Организатор экстремистской ячейки из Крыма пытался сбежать из России и был пойман в Адлере

16:25 20.08.2026
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудник ФСБ РФ
Сотрудник ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Адлера при попытке сбежать из России задержали одного из организаторов алуштинской запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.
По данным следствия, 28-летний житель села Запрудное является одним из организаторов деятельности алуштинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской.
"Мужчина попытался покинуть территорию Российской Федерации, однако был задержан в аэропорту города Адлер органами СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ России и МВД России", - говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли запрещенную литературу и другие противозаконные материалы. Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее уже были предъявлены обвинения еще трем организаторам алуштинской ячейки запрещенной организации. В настоящее время следователем завершается расследование уголовного дела в отношении них.
* запрещенная в РФ экстремистская организация
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ГСУ СК России по Крыму и СевастополюЭкстремизмКрымНовости КрымаЗакон и право
 
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