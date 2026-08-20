https://crimea.ria.ru/20260820/odnogo-iz-organizatorov-alushtinskoy-ekstremistskoy-yacheyki-zaderzhali-v-adlere--1158663209.html

Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере

Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере

В аэропорту Адлера при попытке сбежать из России задержали одного из организаторов алуштинской запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T16:25

2026-08-20T16:25

2026-08-20T16:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В аэропорту Адлера при попытке сбежать из России задержали одного из организаторов алуштинской запрещенной экстремистской организации. Об этом сообщили в крымском главке СК РФ.По данным следствия, 28-летний житель села Запрудное является одним из организаторов деятельности алуштинской ячейки "Свидетелей Иеговы"*, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана экстремистской. В ходе обысков по месту жительства мужчины изъяли запрещенную литературу и другие противозаконные материалы. Расследование уголовного дела продолжается. Ранее уже были предъявлены обвинения еще трем организаторам алуштинской ячейки запрещенной организации. В настоящее время следователем завершается расследование уголовного дела в отношении них.* запрещенная в РФ экстремистская организацияСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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