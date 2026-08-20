https://crimea.ria.ru/20260820/novosti-svo-chto-proizoshlo-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya-za-sutki-1158657003.html

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Новости СВО: что произошло на линии боевого соприкосновения за сутки

Российские военные в зоне проведения спецоперации продолжают занимать выгодные рубежи и улучшать положение по переднему краю. За минувшие сутки ликвидировано... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T12:57

2026-08-20T12:57

2026-08-20T13:09

новости сво

армия и флот

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

украина

россия

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/04/1150650662_0:49:3133:1811_1920x0_80_0_0_a22b9977fdfe6e4a7d158d574ea68a85.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Российские военные в зоне проведения спецоперации продолжают занимать выгодные рубежи и улучшать положение по переднему краю. За минувшие сутки ликвидировано 1390 украинских боевиков и десятки единиц боевой техники, сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Разгромили бригады ВСУ в Сумской и Харьковской областях. ВСУ потеряли до 200 солдат, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Ликвидировали штурмовые бригады ВСУ в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Потери противника составили более 210 военных, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей и орудие полевой артиллерии.Подразделения "Южной" группировки войск поразили формирования бригад и штурмовых полков ВСУ в Донецкой Народной Республике. Киев потерял свыше 250 военнослужащих, два бронетранспортера "Stryker" производства США, боевую бронированную машину, 22 автомобиля и семь орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Центр" разгромили формирования ВСУ в Днепропетровской области и Донецкой Народной Республике. Потери врага - более 370 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Восток" продвинулись в глубину обороны противника. Поразили живую силу и технику ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял более 320 солдат, боевую бронированную машину и пять автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили тактическое положение. Разгромили формирования механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина, 20 автомобилей, орудие полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.Также, оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.Средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 1504 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.В четверг в Минобороны РФ сообщили, что бойцы "Южной" группировки войск освободили от украинских боевиков населенные пункты Матяшево и Николайполье в ДНР.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ситуация на фронте: ВСУ несут колоссальные потериНовости СВО: боевики Зеленского отступают под натиском российской армииРоссийские бойцы освободили еще два населенных пункта в Донбассе и Харьковской области

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, россия, новости, министерство обороны рф, инфографика