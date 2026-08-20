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Новости Крыма: что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Новости Крыма: что происходит на полуострове
Новости Крыма: что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Новости Крыма: что происходит на полуострове
Ночью большая часть Крыма была обесточена. На всей территории республики была объявлена беспилотная опасность, в Севастополе объявляли воздушную тревогу. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T06:56
2026-08-20T07:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Ночью большая часть Крыма была обесточена. На всей территории республики была объявлена беспилотная опасность, в Севастополе объявляли воздушную тревогу.В Крыму работала ПВОС вечера среды ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.Сообщалось, что на севере Крыма работает противовоздушная оборона.На данный момент опасность сохраняется.Крым без светаНочью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов и центр по-прежнему без электричества.По сообщениям в соцсетях, свет пропал и в других городах республики. Официальной информации пока не было.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе временно ограничено электроснабжение.Ориентировочный срок восстановления подачи электроэнергии, по его словам, — несколько часов.Троллейбусы, а также автобусы № 24, 33, 72, 79 в городе временно не ходят. Автобусы № 92 временно курсируют между 5 км Балаклавского шоссе и пл. Нахимова взамен троллейбусов № 12. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 7А, 12, 14 запустили автобусы.Автобусы на других маршрутах следуют с увеличенным интервалом.Воздушная тревога в СевастополеВ городе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.33, тревога продлилась 50 минут. Во второй раз сирены включили в 0.42. Отбой дали в 1.30.О последствиях не сообщается.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости крыма, срочные новости крыма, новости севастополя, севастополь, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым
Новости Крыма: что происходит на полуострове

Новости Крыма и Севастополя: что происходит на полуострове

06:56 20.08.2026 (обновлено: 07:29 20.08.2026)
 
© Роскосмос / Перейти в фотобанкКрым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
Крым из космоса. Фото космонавта Олега Скрипочки.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Ночью большая часть Крыма была обесточена. На всей территории республики была объявлена беспилотная опасность, в Севастополе объявляли воздушную тревогу.

В Крыму работала ПВО

С вечера среды ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.
Сообщалось, что на севере Крыма работает противовоздушная оборона.
"БЕСПИЛОТНАЯ ОПАСНОСТЬ! На севере Республики Крым работает ПВО. Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности", - говорилось в сообщении.
На данный момент опасность сохраняется.

Крым без света

Ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов и центр по-прежнему без электричества.
По сообщениям в соцсетях, свет пропал и в других городах республики. Официальной информации пока не было.
Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе временно ограничено электроснабжение.
"Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения", - написал он утром в соцсетях.
Ориентировочный срок восстановления подачи электроэнергии, по его словам, — несколько часов.
Троллейбусы, а также автобусы № 24, 33, 72, 79 в городе временно не ходят.
Автобусы № 92 временно курсируют между 5 км Балаклавского шоссе и пл. Нахимова взамен троллейбусов № 12. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 7А, 12, 14 запустили автобусы.
Автобусы на других маршрутах следуют с увеличенным интервалом.

Воздушная тревога в Севастополе

В городе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.33, тревога продлилась 50 минут. Во второй раз сирены включили в 0.42. Отбой дали в 1.30.
О последствиях не сообщается.

Крымский мост

Движение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.
Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.
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