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Новости Крыма: что происходит на полуострове

Новости Крыма: что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Новости Крыма: что происходит на полуострове

Ночью большая часть Крыма была обесточена. На всей территории республики была объявлена беспилотная опасность, в Севастополе объявляли воздушную тревогу. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T06:56

2026-08-20T06:56

2026-08-20T07:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Ночью большая часть Крыма была обесточена. На всей территории республики была объявлена беспилотная опасность, в Севастополе объявляли воздушную тревогу.В Крыму работала ПВОС вечера среды ГУ МЧС России по республике объявило беспилотную опасность. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях ведомства, а также рассылается в смс-сообщениях.Сообщалось, что на севере Крыма работает противовоздушная оборона.На данный момент опасность сохраняется.Крым без светаНочью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов и центр по-прежнему без электричества.По сообщениям в соцсетях, свет пропал и в других городах республики. Официальной информации пока не было.Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в городе временно ограничено электроснабжение.Ориентировочный срок восстановления подачи электроэнергии, по его словам, — несколько часов.Троллейбусы, а также автобусы № 24, 33, 72, 79 в городе временно не ходят. Автобусы № 92 временно курсируют между 5 км Балаклавского шоссе и пл. Нахимова взамен троллейбусов № 12. По троллейбусным маршрутам № 5, 7, 7А, 12, 14 запустили автобусы.Автобусы на других маршрутах следуют с увеличенным интервалом.Воздушная тревога в СевастополеВ городе дважды за ночь объявляли воздушную тревогу. В первый раз сигнал опасности прозвучал в 23.33, тревога продлилась 50 минут. Во второй раз сирены включили в 0.42. Отбой дали в 1.30.О последствиях не сообщается.Крымский мостДвижение по Крымскому мосту ночью не перекрывали, проезд был свободным.Сейчас, по данным канала оперативной информации о ситуации на объекте, очередей перед досмотровыми комплексами также нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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