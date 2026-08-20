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Названа самая смертоносная инфекция в мире
Названа самая смертоносная инфекция в мире - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Названа самая смертоносная инфекция в мире
Самой опасной инфекцией в мире является грипп, который уносит гораздо больше жизней, чем Эбола или лихорадка денге, сообщил академик РАН, заместитель президента РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T19:47
2026-08-20T19:47
2026-08-20T19:47
грипп
инфекции
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Самой опасной инфекцией в мире является грипп, который уносит гораздо больше жизней, чем Эбола или лихорадка денге, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.По словам эпидемиолога все эпидемии гриппа начинаются со школ. Поэтому в первую очередь от гриппа обязательно нужно привить детей, педагогов и врачей.Ранее Геннадий Онищенко сообщил, что в ближайшее время в России возможно появление нового штамма птичьего гриппа H1N1, который станет более заразным и агрессивным, чем коронавирусная инфекция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Грипп и ковид: какие вирусы "гуляют" сейчас за границейВ России разрабатывают новые вакцины против туберкулезаВОЗ подтвердила 550 случаев заражения Эболой
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грипп, инфекции, здоровье, геннадий онищенко, новости
Названа самая смертоносная инфекция в мире
Эпидемиолог назвал самую опасную инфекцию в мире