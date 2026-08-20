https://crimea.ria.ru/20260820/nad-sevastopolem-sbity-4-drona-vsu-1158670933.html
Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ
Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ
В Севастополе сбили 4 дрона ВСУ, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T19:35
2026-08-20T19:35
2026-08-20T19:43
новости севастополя
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
срочные новости крыма
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:161:2911:1799_1920x0_80_0_0_787c8fd84c658fce5f72c9f4b8586c1c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе сбили 4 дрона ВСУ, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0e/1150913480_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11672914e9c0d00eb2fd9dd22f0968a3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости севастополя, севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, срочные новости крыма, крым, новости крыма
Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ
Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ
19:35 20.08.2026 (обновлено: 19:43 20.08.2026)