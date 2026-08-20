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Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ
Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ
В Севастополе сбили 4 дрона ВСУ, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T19:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе сбили 4 дрона ВСУ, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ

Над Севастополем сбиты 4 дрона ВСУ

19:35 20.08.2026 (обновлено: 19:43 20.08.2026)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе сбили 4 дрона ВСУ, объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает губернатор города-героя Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Сбиты 4 БПЛА над морем в районе Фиолента, на Северной стороне и в Сахарной головке. Не пренебрегайте мерами безопасности", - написал губернатор в своем канале в МАКС.
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