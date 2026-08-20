На юго-западе Крыма работает ПВО
На юго-западе Крыма работает ПВО - объявлена угроза БПЛА
© РИА Новости . Константин Морозов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На юго-западе Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! На юго-западе Республики Крым работает ПВО. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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