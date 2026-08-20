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На юго-западе Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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На юго-западе Крыма работает ПВО
На юго-западе Крыма работает ПВО - РИА Новости Крым, 20.08.2026
На юго-западе Крыма работает ПВО
На юго-западе Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T17:43
2026-08-20T17:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На юго-западе Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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срочные новости крыма, пво, гу мчс рф по республике крым, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма
На юго-западе Крыма работает ПВО

На юго-западе Крыма работает ПВО - объявлена угроза БПЛА

17:43 20.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Морозов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Константин Морозов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На юго-западе Крыма работают системы противовоздушной обороны – в регионе объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщает официальный канал оперативного информирования Главного управления МЧС России по Республике Крым.
"Беспилотная опасность! На юго-западе Республики Крым работает ПВО. Избегайте открытой местности. Если Вы на улице или в автотранспорте, укройтесь в здании, подземном переходе или паркинге. Не подходите к окнам! Не пользуйтесь лифтом! Находитесь в безопасном месте до отмены беспилотной опасности!", - говорится в сообщении.
Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности и доверять только официальной информации.
Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".
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