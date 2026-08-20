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На Украине священник похищен ТЦК
На Украине священник похищен ТЦК - РИА Новости Крым, 20.08.2026
На Украине священник похищен ТЦК
В селе Ольховец Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили священника Украинской РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T14:21
2026-08-20T14:21
2026-08-20T14:21
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
мобилизация на украине
украина
украинская православная церковь (упц)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В селе Ольховец Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале союза православных журналистов.Отмечается, что священника похитили 18 августа. На следующий день появилась информация о его мобилизации. Владимир Гордийчук позвонил сыну и сообщил, что на нем наручники, а сотрудники ТЦК везут его на медкомиссию. После этого телефон священника снова оказался вне связи.16 августа сотрудники ТЦК похитили митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Анатолия Вишневого.В конце июля стало известно, что сотрудники ТЦК в Хмельницком задержали и мобилизовали клирика Хмельницкой епархии протоиерея Василия Лисового.Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине мобилизовали священника Михайловского храма УПЦНа Украине идет охота на ТЦК: что происходитСотрудники ТЦК мобилизовали священника
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РИА Новости Крым
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тцк на украине (территориальный центр комплектования), мобилизация на украине, украина, украинская православная церковь (упц), новости
На Украине священник похищен ТЦК
На Украине сотрудники ТЦК в очередной раз похитили священника
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В селе Ольховец Хмельницкой области Украины сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) похитили священника Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале союза православных журналистов.
"Скандальное похищение священника УПЦ произошло в селе Ольховец Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Протоиерей Владимир Гордийчук, настоятель Параскевинского храма УПЦ, исчез после всенощного бдения накануне Преображения Господнего 18 августа 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что священника похитили 18 августа. На следующий день появилась информация о его мобилизации. Владимир Гордийчук позвонил сыну и сообщил, что на нем наручники, а сотрудники ТЦК везут его на медкомиссию. После этого телефон священника снова оказался вне связи.
16 августа сотрудники ТЦК похитили
митрополита Тульчинского и Брацлавского Сергия и клирика Тульчинской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) протоиерея Анатолия Вишневого.
Украинские власти организовали наиболее масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ.
СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия": обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом.
Сотни православных храмов УПЦ были силой захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины. С 23 сентября 2024 года в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь.
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