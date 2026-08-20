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На Солнце произошла самая сильная вспышка августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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На Солнце произошла самая сильная вспышка августа
На Солнце произошла самая сильная вспышка августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026
На Солнце произошла самая сильная вспышка августа
На Солнце произошла вспышка М-класса - вторая за сутки и одновременно самая сильная в этом месяце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T12:25
2026-08-20T12:25
вспышки на солнце
солнце
институт солнечно-земной физики
космос
лаборатория солнечной астрономии ики ран
земля
магнитные бури
геомагнитный шторм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На Солнце произошла вспышка М-класса - вторая за сутки и одновременно самая сильная в этом месяце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, в мировые каталоги это астрономическое событие войдет, скорее всего, как M1.8. До рекордов вспышке далеко, но на фоне спокойного летнего солнца, а также общей ситуации спада солнечной активности, вспышка выделяется, отметили астрономы.Утром в четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщили, что на Солнце резко выросло число вспышек. Группа солнечных пятен, которые образуются сильными магнитными полями и формируются в недрах звезды, уже видна с Земли на левом краю Солнца. Предполагается, что активный центр проходит через пик, дальнейшее усиление активности маловероятно.2 августа первая в этом месяце магнитная буря обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштабаМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
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вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран, земля, магнитные бури, геомагнитный шторм
На Солнце произошла самая сильная вспышка августа

Астрономы зафиксировали М-вспышку на Солнце в четверг

12:25 20.08.2026
 
© РИА Новости КрымМагнитная буря
Магнитная буря - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На Солнце произошла вспышка М-класса - вторая за сутки и одновременно самая сильная в этом месяце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, в мировые каталоги это астрономическое событие войдет, скорее всего, как M1.8. До рекордов вспышке далеко, но на фоне спокойного летнего солнца, а также общей ситуации спада солнечной активности, вспышка выделяется, отметили астрономы.

"Источником взрыва является все также активная область 4513, которая только вчера вышла на обращенную к Земле видимую сторону Солнца с обратной стороны, и в которой никак не заканчивается энергия. Но все равно закончится в течение 1-2 дней, природу не обманешь. Так что X-вспышек пока не ожидается", - рассказали в Лаборатории.

Утром в четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщили, что на Солнце резко выросло число вспышек. Группа солнечных пятен, которые образуются сильными магнитными полями и формируются в недрах звезды, уже видна с Земли на левом краю Солнца. Предполагается, что активный центр проходит через пик, дальнейшее усиление активности маловероятно.
2 августа первая в этом месяце магнитная буря обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.
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