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На Солнце произошла самая сильная вспышка августа

На Солнце произошла самая сильная вспышка августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026

На Солнце произошла самая сильная вспышка августа

На Солнце произошла вспышка М-класса - вторая за сутки и одновременно самая сильная в этом месяце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T12:25

2026-08-20T12:25

2026-08-20T12:25

вспышки на солнце

солнце

институт солнечно-земной физики

космос

лаборатория солнечной астрономии ики ран

земля

магнитные бури

геомагнитный шторм

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На Солнце произошла вспышка М-класса - вторая за сутки и одновременно самая сильная в этом месяце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.По данным ученых, в мировые каталоги это астрономическое событие войдет, скорее всего, как M1.8. До рекордов вспышке далеко, но на фоне спокойного летнего солнца, а также общей ситуации спада солнечной активности, вспышка выделяется, отметили астрономы.Утром в четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщили, что на Солнце резко выросло число вспышек. Группа солнечных пятен, которые образуются сильными магнитными полями и формируются в недрах звезды, уже видна с Земли на левом краю Солнца. Предполагается, что активный центр проходит через пик, дальнейшее усиление активности маловероятно.2 августа первая в этом месяце магнитная буря обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Землю накрыла неожиданная магнитная буря планетарного масштабаМагнитные бури: как пережить – совет экспертаКрымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце

космос

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вспышки на солнце, солнце, институт солнечно-земной физики, космос, лаборатория солнечной астрономии ики ран, земля, магнитные бури, геомагнитный шторм