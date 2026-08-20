На Солнце произошла самая сильная вспышка августа
Астрономы зафиксировали М-вспышку на Солнце в четверг
© РИА Новости КрымМагнитная буря
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. На Солнце произошла вспышка М-класса - вторая за сутки и одновременно самая сильная в этом месяце. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
По данным ученых, в мировые каталоги это астрономическое событие войдет, скорее всего, как M1.8. До рекордов вспышке далеко, но на фоне спокойного летнего солнца, а также общей ситуации спада солнечной активности, вспышка выделяется, отметили астрономы.
"Источником взрыва является все также активная область 4513, которая только вчера вышла на обращенную к Земле видимую сторону Солнца с обратной стороны, и в которой никак не заканчивается энергия. Но все равно закончится в течение 1-2 дней, природу не обманешь. Так что X-вспышек пока не ожидается", - рассказали в Лаборатории.
Утром в четверг в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований сообщили, что на Солнце резко выросло число вспышек. Группа солнечных пятен, которые образуются сильными магнитными полями и формируются в недрах звезды, уже видна с Земли на левом краю Солнца. Предполагается, что активный центр проходит через пик, дальнейшее усиление активности маловероятно.
2 августа первая в этом месяце магнитная буря обрушилась на Землю. 22 июля была зафиксирована самая сильная за несколько недель вспышка на Солнце. Ученые полагали, что рост числа вспышек продолжится.
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