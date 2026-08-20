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На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт

На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт - РИА Новости Крым, 20.08.2026

На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт

Самый большой в России музей электричества и самый большой в Крыму зеркальный лабиринт открыли в Ялте. Их разместили на набережной курортного города. Об этом... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T18:45

2026-08-20T18:45

2026-08-20T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Самый большой в России музей электричества и самый большой в Крыму зеркальный лабиринт открыли в Ялте. Их разместили на набережной курортного города. Об этом рассказал директор музеев и руководитель ряда объектов развлечения в республике Виктор Жиленко.Зеркальный лабиринт включает комнату бесконечности, ленточный лабиринт и большое количество кривых зеркал.Музей электричества назвали в честь изобретателя в области электротехники и радиотехники Николы Тесла. Там посетители смогут увидеть более 40 колб с инертными газами, Клетку Фарадея и 4-метровые молнии, уникальные установки: музыкальную катушку Теслы, "пистолет" Теслы, лестницу Иакова. Также на территории музея будет проводится зрелищное и динамичное шоу "Повелителя Молний". Как обещают организаторы, каждый посетитель сможет прикоснуться к молнии.Как подчеркнул Жиленко, до конца сентября в музее вход работникам "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго" бесплатный. Организовали акцию в благодарность сотрудникам энергетической сферы за их самоотверженный труд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный кластер: в "Артеке" реконструируют Музей космонавтикиВ Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античностиУникальную методику спасения памятников археологии разрабатывают в Крыму

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