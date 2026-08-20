Рейтинг@Mail.ru
На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260820/na-naberezhnoy-yalty-otkryli-muzey-elektrichestva-i-zerkalnyy-labirint-1158669750.html
На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт
На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт - РИА Новости Крым, 20.08.2026
На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт
Самый большой в России музей электричества и самый большой в Крыму зеркальный лабиринт открыли в Ялте. Их разместили на набережной курортного города. Об этом... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T18:45
2026-08-20T18:45
крым
новости крыма
ялта
виктор жиленко
музеи крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/14/1158669632_2:0:1170:657_1920x0_80_0_0_2002b1f82156bac2b43d9351c9d0f784.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Самый большой в России музей электричества и самый большой в Крыму зеркальный лабиринт открыли в Ялте. Их разместили на набережной курортного города. Об этом рассказал директор музеев и руководитель ряда объектов развлечения в республике Виктор Жиленко.Зеркальный лабиринт включает комнату бесконечности, ленточный лабиринт и большое количество кривых зеркал.Музей электричества назвали в честь изобретателя в области электротехники и радиотехники Николы Тесла. Там посетители смогут увидеть более 40 колб с инертными газами, Клетку Фарадея и 4-метровые молнии, уникальные установки: музыкальную катушку Теслы, "пистолет" Теслы, лестницу Иакова. Также на территории музея будет проводится зрелищное и динамичное шоу "Повелителя Молний". Как обещают организаторы, каждый посетитель сможет прикоснуться к молнии.Как подчеркнул Жиленко, до конца сентября в музее вход работникам "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго" бесплатный. Организовали акцию в благодарность сотрудникам энергетической сферы за их самоотверженный труд.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальный кластер: в "Артеке" реконструируют Музей космонавтикиВ Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античностиУникальную методику спасения памятников археологии разрабатывают в Крыму
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/14/1158669632_148:0:1024:657_1920x0_80_0_0_2974a2d66112f196a47dca2c31484228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, ялта, виктор жиленко, музеи крыма
На набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринт

На набережной Ялты открыли самой большой в РФ музей электричества и зеркальный лабиринт

18:45 20.08.2026
 
© Виктор ЖиленкоМузей электричества в Ялте
Музей электричества в Ялте
© Виктор Жиленко
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Самый большой в России музей электричества и самый большой в Крыму зеркальный лабиринт открыли в Ялте. Их разместили на набережной курортного города. Об этом рассказал директор музеев и руководитель ряда объектов развлечения в республике Виктор Жиленко.
Зеркальный лабиринт включает комнату бесконечности, ленточный лабиринт и большое количество кривых зеркал.
© Фото предоставлено Виктором ЖиленкоЗеркальный лабиринт в Ялте
Зеркальный лабиринт в Ялте
© Фото предоставлено Виктором Жиленко
Зеркальный лабиринт в Ялте
"Ленточный лабиринт – запутанные коридоры из зеркал и прозрачных перегородок. Попробуйте найти выход! А кривые зеркала – веселые искажения, которые поднимут настроение и заставят улыбнуться", - сказал Жиленко.
Музей электричества назвали в честь изобретателя в области электротехники и радиотехники Николы Тесла. Там посетители смогут увидеть более 40 колб с инертными газами, Клетку Фарадея и 4-метровые молнии, уникальные установки: музыкальную катушку Теслы, "пистолет" Теслы, лестницу Иакова.
© Виктор ЖиленкоМузей электричества в Ялте
Музей электричества в Ялте
© Виктор Жиленко
Музей электричества в Ялте
Также на территории музея будет проводится зрелищное и динамичное шоу "Повелителя Молний". Как обещают организаторы, каждый посетитель сможет прикоснуться к молнии.
Как подчеркнул Жиленко, до конца сентября в музее вход работникам "Крымэнерго" и "Севастопольэнерго" бесплатный. Организовали акцию в благодарность сотрудникам энергетической сферы за их самоотверженный труд.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Уникальный кластер: в "Артеке" реконструируют Музей космонавтики
В Крыму открылась выставка уникальных предметов времен античности
Уникальную методику спасения памятников археологии разрабатывают в Крыму
 
КрымНовости КрымаЯлтаВиктор ЖиленкоМузеи Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:13Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:54В Крыму продолжает работать ПВО - действует беспилотная опасность
22:35Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
22:33Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день
22:09Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
22:07Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
21:44Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
21:33Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
21:21Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России
21:10Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
20:43В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
20:33Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов
20:2164 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:18Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни
20:17В Севастополе отбой воздушной тревоги
19:5440 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме
19:47Названа самая смертоносная инфекция в мире
Лента новостейМолния