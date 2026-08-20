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Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму
Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму
Представители 55 стран, по состоянию на 20 августа, готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму, сообщила в четверг официальный представитель... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T19:32
2026-08-20T19:32
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
выборы
государственная дума рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Представители 55 стран, по состоянию на 20 августа, готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что среди этих стран традиционные партнеры России из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), выборы, государственная дума рф, новости
Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму

Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму

19:32 20.08.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Представители 55 стран, по состоянию на 20 августа, готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"По состоянию на 20 августа, представители 55 (стран - ред.) из них уже подтвердили готовность приехать в Россию", - сказала Захарова на брифинге.
Она отметила, что среди этих стран традиционные партнеры России из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ВыборыГосударственная Дума РФНовости
 
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