https://crimea.ria.ru/20260820/mezhdunarodnye-nablyudateli-iz-55-stran-priedut-na-vybory-v-gosdumu--1158668523.html

Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму

Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Международные наблюдатели из 55 стран приедут на выборы в Госдуму

Представители 55 стран, по состоянию на 20 августа, готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму, сообщила в четверг официальный представитель... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T19:32

2026-08-20T19:32

2026-08-20T19:32

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

выборы

государственная дума рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Представители 55 стран, по состоянию на 20 августа, готовы приехать в Россию для наблюдения за выборами в Госдуму, сообщила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она отметила, что среди этих стран традиционные партнеры России из СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН, а также стран Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), выборы, государственная дума рф, новости