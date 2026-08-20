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Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг
Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг
Перед Крымским мостом со стороны Керчи днем в четверг снова начала расти очередь, на данный момент проезда ждут более 300 автомобилей. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T14:06
2026-08-20T14:06
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крым
керченский пролив
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи днем в четверг снова начала расти очередь, на данный момент проезда ждут более 300 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Часом ранее очередей перед пунктами досмотра с обеих сторон не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться
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РИА Новости Крым
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новости крыма, крымский мост, очереди на крымском мосту, крым, керченский пролив, керчь, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг

Крымский мост сейчас - обстановка днем в четверг

14:06 20.08.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи днем в четверг снова начала расти очередь, на данный момент проезда ждут более 300 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 302 транспортных средств", - говорится в сообщении по состоянию на 14:00 четверга.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Часом ранее очередей перед пунктами досмотра с обеих сторон не было.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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