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Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг

Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг

Перед Крымским мостом со стороны Керчи днем в четверг снова начала расти очередь, на данный момент проезда ждут более 300 автомобилей. Об этом сообщает канал... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T14:06

2026-08-20T14:06

2026-08-20T14:06

ситуация на дорогах крыма

новости крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

крым

керченский пролив

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом со стороны Керчи днем в четверг снова начала расти очередь, на данный момент проезда ждут более 300 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Часом ранее очередей перед пунктами досмотра с обеих сторон не было.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних. Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Досмотр на Крымском мосту: что можно брать с собой и как быстро пройтиНа Крымском мосту вводят новые правила провоза топливаСеть пригородных поездов в Крыму - как она будет развиваться

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крым

керченский пролив

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тамань

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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