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Крымчанин задержан за передачу данных о российских пограничниках
Крымчанин задержан за передачу данных о российских пограничниках - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Крымчанин задержан за передачу данных о российских пограничниках
Задержан 59-летний житель Крыма, передававший украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов. Об этом РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T09:54
2026-08-20T09:54
2026-08-20T10:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Задержан 59-летний житель Крыма, передававший украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России пишет РИА Новости.По информации ФСБ, фигурант сотрудничает со следствием и дает признательные показания.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизменуФСБ пресекла канал пересылки драгоценных металлов с Урала Шпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУ
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РИА Новости Крым
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Крымчанин задержан за передачу данных о российских пограничниках
ФСБ задержала жителя Крыма за передачу данных о погранслужбах РФ для нанесения ударов
09:54 20.08.2026 (обновлено: 10:32 20.08.2026)