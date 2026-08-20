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Крым без света - что происходит на полуострове
Крым без света - что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Крым без света - что происходит на полуострове
В четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества частично ограничено... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T11:08
2026-08-20T11:08
2026-08-20T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества частично ограничено водоснабжение населенных пунктов республики. В некоторых городах отмечаются сложности с общественным транспортом, детские сады перешли на сокращенный режим работы.Более подробно о ситуации на полуострове – в материале РИА Новости Крым.ЭлектричествоВСУ в очередной раз атаковали объекты энергоснабжения полуострова в ночь на четверг. Крым остался без света - Центральный, Западный и Южный энергорайоны оказались обесточены. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Ориентировочно до 16:00 в Центральном энергорайоне на время проведения ремонтных работ отключена подача электроэнергии. Обстановка остается сложной на Северо-Западе и Востоке Крыма. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.Симферополь остался без света около двух часов ночи. У части потребителей уже возобновили подачу электроэнергии. В центре города не работали магазины, на ряде улиц - светофоры. С утра четверга, 20 августа, электроснабжение отсутствует и в Евпатории, ведутся аварийно-восстановительные работы.Утром в Севастополе также было временно ограничено электроснабжение, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перешли на резервные схемы питания, на объектах ввели особый режим. Позже ограничения сняли.ВодоснабжениеИз-за отсутствия света в Евпатории давление в системе водоснабжения низкое, сообщил глава городской администрации Виталий Оганесян. Ориентировочно до вечера планируется постепенно поднимать его до необходимого уровня. В многоквартирных домах обеспечен доступ для набора воды на первых этажах, водовозки выезжают по заявкам населения.В Ялте с 09:00 до 17:00 без воды остались улицы Кирова, Красных Партизан, Халтурина, Чернова, Музейная, переулки Халтурина, Музейный, Колхозный, Короткий, Музейный, Проезжий, Ступенчатый. До 18:00 водоснабжения не будет по улицам Стахановская, 16 Апреля 1944, Винодела Егорова и на ЮБШ.В Гаспре с 09:30 до 17:00 ограничена подача воды по улицам Мира и 40 лет Октября, а в Алупке - на тот же период на Южнобережном шоссе и Севастопольском шоссе.ТранспортДвижение трамваев в Евпатории остановлено. Детские сады города сегодня работают в режиме кратковременного пребывания, рассказали в городской администрации.В Симферополе не ходят троллейбусы. По информации администрации крымской столицы, на маршруты вышли 225 единиц техники из запланированных 308, что составляет 73% от общего количества. Автобусные маршруты №54 и №95 временно продлены до остановочного пункта "Марьино (кольцо)".В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крым без света - что происходит на полуострове
Крым без света - что происходит на полуострове
11:08 20.08.2026 (обновлено: 11:30 20.08.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества частично ограничено водоснабжение населенных пунктов республики. В некоторых городах отмечаются сложности с общественным транспортом, детские сады перешли на сокращенный режим работы.
Более подробно о ситуации на полуострове – в материале РИА Новости Крым
.
Электричество
ВСУ в очередной раз атаковали объекты энергоснабжения полуострова в ночь на четверг. Крым остался без света - Центральный, Западный и Южный энергорайоны оказались обесточены
. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ориентировочно до 16:00 в Центральном энергорайоне на время проведения ремонтных работ отключена подача электроэнергии. Обстановка остается сложной на Северо-Западе и Востоке Крыма. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.
Симферополь остался
без света около двух часов ночи. У части потребителей уже возобновили подачу электроэнергии. В центре города не работали магазины, на ряде улиц - светофоры.
С утра четверга, 20 августа, электроснабжение отсутствует
и в Евпатории
, ведутся аварийно-восстановительные работы.
Утром в Севастополе
также было временно ограничено
электроснабжение, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перешли на резервные схемы питания, на объектах ввели особый режим. Позже ограничения сняли
.
Водоснабжение
Из-за отсутствия света в Евпатории
давление в системе водоснабжения низкое, сообщил
глава городской администрации Виталий Оганесян. Ориентировочно до вечера планируется постепенно поднимать его до необходимого уровня. В многоквартирных домах обеспечен доступ для набора воды на первых этажах, водовозки выезжают по заявкам населения.
В Ялте с 09:00 до 17:00 без воды остались улицы Кирова, Красных Партизан, Халтурина, Чернова, Музейная, переулки Халтурина, Музейный, Колхозный, Короткий, Музейный, Проезжий, Ступенчатый. До 18:00 водоснабжения не будет по улицам Стахановская, 16 Апреля 1944, Винодела Егорова и на ЮБШ.
В Гаспре с 09:30 до 17:00 ограничена подача воды по улицам Мира и 40 лет Октября, а в Алупке - на тот же период на Южнобережном шоссе и Севастопольском шоссе.
Транспорт
Движение трамваев в Евпатории остановлено
. Детские сады города сегодня работают в режиме кратковременного пребывания, рассказали в городской администрации.
В Симферополе
не ходят троллейбусы. По информации администрации крымской столицы, на маршруты вышли
225 единиц техники из запланированных 308, что составляет 73% от общего количества. Автобусные маршруты №54 и №95 временно продлены до остановочного пункта "Марьино (кольцо)".
"К сожалению, из-за нестабильной подачи напряжения на газовые заправочные станции, мы сталкиваемся с временными трудностями в оперативной дозаправке газомоторного подвижного состава. Также сохраняются проблемы с достаточным уровнем напряжения в контактной сети, что временно исключает возможность выпуска троллейбусов на маршруты", – пояснили в администрации Симферополя.
В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены
726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
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