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Крым без света - что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Крым без света - что происходит на полуострове
Крым без света - что происходит на полуострове - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Крым без света - что происходит на полуострове
В четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества частично ограничено... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T11:08
2026-08-20T11:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества частично ограничено водоснабжение населенных пунктов республики. В некоторых городах отмечаются сложности с общественным транспортом, детские сады перешли на сокращенный режим работы.Более подробно о ситуации на полуострове – в материале РИА Новости Крым.ЭлектричествоВСУ в очередной раз атаковали объекты энергоснабжения полуострова в ночь на четверг. Крым остался без света - Центральный, Западный и Южный энергорайоны оказались обесточены. Ведутся аварийно-восстановительные работы.Ориентировочно до 16:00 в Центральном энергорайоне на время проведения ремонтных работ отключена подача электроэнергии. Обстановка остается сложной на Северо-Западе и Востоке Крыма. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.Симферополь остался без света около двух часов ночи. У части потребителей уже возобновили подачу электроэнергии. В центре города не работали магазины, на ряде улиц - светофоры. С утра четверга, 20 августа, электроснабжение отсутствует и в Евпатории, ведутся аварийно-восстановительные работы.Утром в Севастополе также было временно ограничено электроснабжение, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перешли на резервные схемы питания, на объектах ввели особый режим. Позже ограничения сняли.ВодоснабжениеИз-за отсутствия света в Евпатории давление в системе водоснабжения низкое, сообщил глава городской администрации Виталий Оганесян. Ориентировочно до вечера планируется постепенно поднимать его до необходимого уровня. В многоквартирных домах обеспечен доступ для набора воды на первых этажах, водовозки выезжают по заявкам населения.В Ялте с 09:00 до 17:00 без воды остались улицы Кирова, Красных Партизан, Халтурина, Чернова, Музейная, переулки Халтурина, Музейный, Колхозный, Короткий, Музейный, Проезжий, Ступенчатый. До 18:00 водоснабжения не будет по улицам Стахановская, 16 Апреля 1944, Винодела Егорова и на ЮБШ.В Гаспре с 09:30 до 17:00 ограничена подача воды по улицам Мира и 40 лет Октября, а в Алупке - на тот же период на Южнобережном шоссе и Севастопольском шоссе.ТранспортДвижение трамваев в Евпатории остановлено. Детские сады города сегодня работают в режиме кратковременного пребывания, рассказали в городской администрации.В Симферополе не ходят троллейбусы. По информации администрации крымской столицы, на маршруты вышли 225 единиц техники из запланированных 308, что составляет 73% от общего количества. Автобусные маршруты №54 и №95 временно продлены до остановочного пункта "Марьино (кольцо)".В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, крым, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, отключение электроэнергии в крыму, энергосистема крыма, транспорт, отключение воды в крыму
Крым без света - что происходит на полуострове

Крым без света - что происходит на полуострове

11:08 20.08.2026 (обновлено: 11:30 20.08.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп
Восстановление сетей уличного освещения, ремонт светильников и замена ламп - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В четверг, 20 августа, районы Крыма остались без света из-за украинских атак на полуостров. В связи с отсутствием электричества частично ограничено водоснабжение населенных пунктов республики. В некоторых городах отмечаются сложности с общественным транспортом, детские сады перешли на сокращенный режим работы.
Более подробно о ситуации на полуострове – в материале РИА Новости Крым.

Электричество

ВСУ в очередной раз атаковали объекты энергоснабжения полуострова в ночь на четверг. Крым остался без света - Центральный, Западный и Южный энергорайоны оказались обесточены. Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ориентировочно до 16:00 в Центральном энергорайоне на время проведения ремонтных работ отключена подача электроэнергии. Обстановка остается сложной на Северо-Западе и Востоке Крыма. На всей территории Республики Крым действуют ограничения электроснабжения.
Симферополь остался без света около двух часов ночи. У части потребителей уже возобновили подачу электроэнергии. В центре города не работали магазины, на ряде улиц - светофоры.
С утра четверга, 20 августа, электроснабжение отсутствует и в Евпатории, ведутся аварийно-восстановительные работы.
Утром в Севастополе также было временно ограничено электроснабжение, чтобы ликвидировать перегруз электрических сетей за пределами региона. Социальные объекты перешли на резервные схемы питания, на объектах ввели особый режим. Позже ограничения сняли.

Водоснабжение

Из-за отсутствия света в Евпатории давление в системе водоснабжения низкое, сообщил глава городской администрации Виталий Оганесян. Ориентировочно до вечера планируется постепенно поднимать его до необходимого уровня. В многоквартирных домах обеспечен доступ для набора воды на первых этажах, водовозки выезжают по заявкам населения.
В Ялте с 09:00 до 17:00 без воды остались улицы Кирова, Красных Партизан, Халтурина, Чернова, Музейная, переулки Халтурина, Музейный, Колхозный, Короткий, Музейный, Проезжий, Ступенчатый. До 18:00 водоснабжения не будет по улицам Стахановская, 16 Апреля 1944, Винодела Егорова и на ЮБШ.
В Гаспре с 09:30 до 17:00 ограничена подача воды по улицам Мира и 40 лет Октября, а в Алупке - на тот же период на Южнобережном шоссе и Севастопольском шоссе.

Транспорт

Движение трамваев в Евпатории остановлено. Детские сады города сегодня работают в режиме кратковременного пребывания, рассказали в городской администрации.
В Симферополе не ходят троллейбусы. По информации администрации крымской столицы, на маршруты вышли 225 единиц техники из запланированных 308, что составляет 73% от общего количества. Автобусные маршруты №54 и №95 временно продлены до остановочного пункта "Марьино (кольцо)".
"К сожалению, из-за нестабильной подачи напряжения на газовые заправочные станции, мы сталкиваемся с временными трудностями в оперативной дозаправке газомоторного подвижного состава. Также сохраняются проблемы с достаточным уровнем напряжения в контактной сети, что временно исключает возможность выпуска троллейбусов на маршруты", – пояснили в администрации Симферополя.
В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
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