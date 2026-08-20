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Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове

Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове

Обеспечение топливом и подготовка к отопительному сезону — основные задачи для Крымского полуострова, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T15:58

2026-08-20T15:58

2026-08-20T15:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Обеспечение топливом и подготовка к отопительному сезону — основные задачи для Крымского полуострова, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.Также был рассмотрен строительный блок и подготовка мер поддержки различных категорий граждан и бизнеса. Хуснуллин отметил, что президент продлил программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года, и власти будут последовательно выполнять все поставленные задачи.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, речь идет о сроках и деталях реализации. Также 14 августа Аксенов отмечал, что в Крыму ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Где в Севастополе заправить машину в четвергИз-за отсутствия света в Симферополе возможны перебои с транспортомВ Севастополе поддержку хлебопекам увеличили почти в полтора раза

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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