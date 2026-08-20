Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове
Хуснуллин: обеспечение топливом и подготовка к осени — основные задачи для Крыма
© Пресс-служба правительства Севастополя Марат Хуснуллин
© Пресс-служба правительства Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Обеспечение топливом и подготовка к отопительному сезону — основные задачи для Крымского полуострова, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин на встрече с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
© Пресс-служба вице-премьера Марата ХуснуллинаМарат Хуснуллин и Михаил Развожаев
© Пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина
Марат Хуснуллин и Михаил Развожаев
"Ситуация на Крымском полуострове непростая. Сейчас первостепенные задачи – обеспечение топливом и подготовка к отопительному периоду. Эти вопросы как раз детально обсудили на встрече", - написал в своем канале в МАКС Хуснуллин.
Также был рассмотрен строительный блок и подготовка мер поддержки различных категорий граждан и бизнеса. Хуснуллин отметил, что президент продлил программу развития Крыма и Севастополя до 2030 года, и власти будут последовательно выполнять все поставленные задачи.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что основные решения по стабилизации ситуации с топливом и энергообеспечением в Крыму и Севастополе найдены, речь идет о сроках и деталях реализации. Также 14 августа Аксенов отмечал, что в Крыму ситуация с наличием топлива в свободной продаже на автозаправочных станциях будет улучшена в ближайшее время.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: