https://crimea.ria.ru/20260820/kholodnyy-atmosfernyy-front-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-v-chetverg-1158601487.html

Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг

Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг

В четверг ночью в Крыму зона холодного атмосферного фронта обусловит на полуострове грозовые дожди, местами сильные. Днем без осадков, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T00:01

2026-08-20T00:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В четверг ночью в Крыму зона холодного атмосферного фронта обусловит на полуострове грозовые дожди, местами сильные. Днем без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Столбики термометров покажут +18...+20 ночью, а днем поднимутся до +26...+28 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью и днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы +16...+18 градусов, днем +27...+29.В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +26...+28 градусов.В Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы +18...+20 градусов, днем +27...+29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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