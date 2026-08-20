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Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
В четверг ночью в Крыму зона холодного атмосферного фронта обусловит на полуострове грозовые дожди, местами сильные. Днем без осадков, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В четверг ночью в Крыму зона холодного атмосферного фронта обусловит на полуострове грозовые дожди, местами сильные. Днем без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Столбики термометров покажут +18...+20 ночью, а днем поднимутся до +26...+28 градусов.В Евпатории переменная облачность, ночью и днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы +16...+18 градусов, днем +27...+29.В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +26...+28 градусов.В Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы +18...+20 градусов, днем +27...+29.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Холодный атмосферный фронт в Крыму: чего ждать от погоды в четверг
В Крыму в четверг до +29 градусов и местами пройдут сильные грозовые дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. В четверг ночью в Крыму зона холодного атмосферного фронта обусловит на полуострове грозовые дожди, местами сильные. Днем без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, в горах +9…+14, днем +25…+29 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный ночью 10-15 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...+17, днем +27...+29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19 градусов, днем +27...+29.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью дождь с грозой, днем без осадков. Столбики термометров покажут +18...+20 ночью, а днем поднимутся до +26...+28 градусов.
В Евпатории переменная облачность, ночью и днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы +16...+18 градусов, днем +27...+29.
В Судаке переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +18...+20, днем +26...+28 градусов.
В Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы +18...+20 градусов, днем +27...+29.
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