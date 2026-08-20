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Какой сегодня праздник: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Какой сегодня праздник: 20 августа
Какой сегодня праздник: 20 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Какой сегодня праздник: 20 августа
В этот день отмечают День Чебурашки, 392 годf назад была презентована первая отечественная Азбука, еще 20 августа родились писатель Василий Аксенов и эстрадный... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T00:00
2026-08-20T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В этот день отмечают День Чебурашки, 392 годf назад была презентована первая отечественная Азбука, еще 20 августа родились писатель Василий Аксенов и эстрадный певец Стас Костюшкин.Что празднуют в миреЕжегодно с 2005 года каждое 20 августа почитатели Чебурашки празднуют его День рождения. Автором неофициального праздника стал "папа" Чебурашки Эдуард Успенский. Ежегодно в этот день проходят благотворительные акции для детей-сирот.Еще сегодня можно отметить Всемирный день лени, День комара или присоединиться к аргентинцам, которые празднуют День дедушки. Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра, Дмитрия.Знаменательные события20 августа 1634 года российский издатель Василий Бурцов-Протопопов презентовал Первое московское пособие для обучения грамоте – Азбуку. Издание отличалось изящностью, большим количеством иллюстраций. Именно этот букварь имел наибольшую популярность.В этот день 1913 года в Киеве стартовала первая Всероссийская спортивная олимпиада. Она продлилась до 24 августа. В программу вошли соревнования по футболу, бегу с препятствиями, десятиборью, гонки на велосипедах и многое другое. В церемонии открытия приняли участие 639 человек, за соревнованиями наблюдали 10 тысяч зрителей. На олимпиаде был побит один мировой рекорд и восемь российских.20 августа 1941 года под Гатчиной произошло одно из самых знаменательных танковых сражений Великой Отечественной войны. Экипаж тяжелого советского танка КВ-1 (Клим Ворошилов) под командованием Зиновия Колобанова из засады подбил 22 единицы фашистской техники. Всего же Колобанов командовал пятью КВ-1, экипажи которых вместе с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда подбили 43 единицы вражеской техники.20 августа в 1969 году легендарные The Beatles в последний раз встретились в полном составе для записи сингла "I want you" для альбома "Abbey Road". После этого легендарная четверка уже не встречалась на записях и не работала вместе над созданием альбомов.Кто родилсяВ этот день в 1932 году в Казани на свет появился известный русский писатель Василий Аксенов, автор романа "Остров Крым" – это альтернативная история Крыма, где он – полноценный остров, куда от белых спрятались проигрывающие гражданскую войну белогвардейцы. После Второй Мировой войны остров становится самостоятельной единицей, заручившейся поддержкой стран Европы.Еще в этот день родились солист Limp Bizkit Фред Дерст, советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист Андрон Кончаловский, российский певец Станислав Костюшкин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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общество, праздники и памятные даты, новости
Какой сегодня праздник: 20 августа

Что празднуют в России и мире 20 августа

00:00 20.08.2026
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЛюди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус
Люди фотографируются рядом со статуей Чебурашки на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В этот день отмечают День Чебурашки, 392 годf назад была презентована первая отечественная Азбука, еще 20 августа родились писатель Василий Аксенов и эстрадный певец Стас Костюшкин.

Что празднуют в мире

Ежегодно с 2005 года каждое 20 августа почитатели Чебурашки празднуют его День рождения. Автором неофициального праздника стал "папа" Чебурашки Эдуард Успенский. Ежегодно в этот день проходят благотворительные акции для детей-сирот.
Еще сегодня можно отметить Всемирный день лени, День комара или присоединиться к аргентинцам, которые празднуют День дедушки. Именины у Никанора, Алексея, Василия, Митрофана, Антона, Михаила, Пимена, Афанасия, Ивана, Петра, Александра, Дмитрия.

Знаменательные события

20 августа 1634 года российский издатель Василий Бурцов-Протопопов презентовал Первое московское пособие для обучения грамоте – Азбуку. Издание отличалось изящностью, большим количеством иллюстраций. Именно этот букварь имел наибольшую популярность.
В этот день 1913 года в Киеве стартовала первая Всероссийская спортивная олимпиада. Она продлилась до 24 августа. В программу вошли соревнования по футболу, бегу с препятствиями, десятиборью, гонки на велосипедах и многое другое. В церемонии открытия приняли участие 639 человек, за соревнованиями наблюдали 10 тысяч зрителей. На олимпиаде был побит один мировой рекорд и восемь российских.
20 августа 1941 года под Гатчиной произошло одно из самых знаменательных танковых сражений Великой Отечественной войны. Экипаж тяжелого советского танка КВ-1 (Клим Ворошилов) под командованием Зиновия Колобанова из засады подбил 22 единицы фашистской техники. Всего же Колобанов командовал пятью КВ-1, экипажи которых вместе с курсантами пограничного училища и ополченцами Ленинграда подбили 43 единицы вражеской техники.
20 августа в 1969 году легендарные The Beatles в последний раз встретились в полном составе для записи сингла "I want you" для альбома "Abbey Road". После этого легендарная четверка уже не встречалась на записях и не работала вместе над созданием альбомов.

Кто родился

В этот день в 1932 году в Казани на свет появился известный русский писатель Василий Аксенов, автор романа "Остров Крым" – это альтернативная история Крыма, где он – полноценный остров, куда от белых спрятались проигрывающие гражданскую войну белогвардейцы. После Второй Мировой войны остров становится самостоятельной единицей, заручившейся поддержкой стран Европы.
Еще в этот день родились солист Limp Bizkit Фред Дерст, советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист Андрон Кончаловский, российский певец Станислав Костюшкин.
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