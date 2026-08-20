https://crimea.ria.ru/20260820/kak-russkie-otkryvali-alyasku--infografika-1158635664.html

Как русские открывали Аляску – инфографика

Как русские открывали Аляску – инфографика - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Как русские открывали Аляску – инфографика

Активное освоение Аляски началось при Петре I. Российскую империю интересовали морские пути в Индию и Китай и достижение "незнаемой части" Северной Америки,... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T09:25

2026-08-20T09:25

2026-08-20T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Активное освоение Аляски началось при Петре I. Российскую империю интересовали морские пути в Индию и Китай и достижение "незнаемой части" Северной Америки, куда не успели добраться французы и англичане.В январе 1725 года, незадолго до смерти, Петр I распорядился готовить экспедицию на поиски места возможного соединения Азии и Америки. Ее возглавил датчанин на русской службе – Витус Йонассен Беринг. За два года экспедиция произвела инструментальную съемку трех с половиной тысяч километров западного побережья моря, названного потом именем Беринга, но североамериканское побережье обнаружено так и не было.В августе 1732 года до Аляски почти добрались участники исследовавшей Чукотку экспедиции якутского казачьего головы Афанасия Шестакова. Подштурман Иван Федоров и геодезист Михаил Гвоздев на боте "Святой Гавриил" побывали у самого западного на американской стороне мыса. Бот не смог подойти к земле из-за встречного ветра.Южное побережье Аляски с примыкающими к нему островами Алеутской гряды было открыто в 1741 году Второй Камчатской экспедицией под руководством капитан-командора русского флота Витуса Беринга. Двухмачтовый пакетбот "Святой Петр", дождавшись ветра, подошел к острову Каяк. Высадившийся с него натуралист Георг Стеллер за 10 часов успел обнаружить свежие следы пребывания аборигенов и собрать 160 видов местных растений. Острову дали имя Святого Ильи, как и горе, видневшейся на горизонте. Это оказалась одна из высочайших вершин Северной Америки.Из отчета Второй Камчатской экспедиции стало известно о живущих в прибрежных североамериканских водах морских бобрах – каланах. Высочайшее качество их меха послужило стимулом к освоению Аляски. Уже в 1760-х годах на острове Уналашка был основан русский поселок и порт, через который велась торговля мехами.По решению императора Александра II в марте 1867 года Аляска была продана США за семь миллионов 200 тысяч долларов золотом. Официальная церемония передачи состоялась в Новоархангельске 6 октября того же года. Всего на тот момент русских в колонии было 823 человека.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

аляска

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аляска, праздники и памятные даты, в мире, инфографика