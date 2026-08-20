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Из-за отсутствия света в Симферополе возможны перебои с транспортом
Из-за отсутствия света в Симферополе возможны перебои с транспортом - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Из-за отсутствия света в Симферополе возможны перебои с транспортом
Из-за отсутствия электричества в Симферополе на маршруты вышли 73% городского подвижного транспортного состава. Об этом сообщают в администрации города. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T10:42
2026-08-20T10:42
2026-08-20T10:42
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транспорт
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общественный транспорт
отключение электроэнергии в крыму
дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Из-за отсутствия электричества в Симферополе на маршруты вышли 73% городского подвижного транспортного состава. Об этом сообщают в администрации города.Отсутствие света в городе может приводить к незначительным задержкам в их выходе на линию и, как следствие, к кратковременным изменениям в расписании движения, предупреждают в администрации."Также сохраняются проблемы с достаточным уровнем напряжения в контактной сети, что временно исключает возможность выпуска троллейбусов на маршруты. Для того чтобы минимизировать неудобства для жителей, автобусные маршруты №54 и №95 временно продлены до остановочного пункта "Марьино (кольцо)", - также гласит объявление в мессенджере МАКС администрации Симферополя.Жителей и гостей столицы Крыма просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.Ранее от предприятия "Крымэнерго" поступило сообщение, что ночью Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма были обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. Также сложной обстановка остается на Северо-Западе и Востоке Крыма. В республике действуют ограничения электроснабжения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Евпатория осталась без света и водыВ Севастополе восстановили электроснабжениеНовости Крыма: что происходит на полуострове
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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симферополь, транспорт, новости крыма, общественный транспорт, отключение электроэнергии в крыму, дефицит топлива в крыму
Из-за отсутствия света в Симферополе возможны перебои с транспортом
В Симферополе из-за отсутствия света не вышло около четверти общественного транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Из-за отсутствия электричества в Симферополе на маршруты вышли 73% городского подвижного транспортного состава. Об этом сообщают в администрации города.
"На текущий момент на маршруты вышло 225 единиц техники из запланированных 308, что составляет 73% от общего количества. К сожалению, из-за нестабильной подачи напряжения на газовые заправочные станции, мы сталкиваемся с временными трудностями в оперативной дозаправке газомоторного подвижного состава", - предупреждают в администрации муниципалитета.
Отсутствие света в городе может приводить к незначительным задержкам в их выходе на линию и, как следствие, к кратковременным изменениям в расписании движения, предупреждают в администрации.
"Также сохраняются проблемы с достаточным уровнем напряжения в контактной сети, что временно исключает возможность выпуска троллейбусов на маршруты. Для того чтобы минимизировать неудобства для жителей, автобусные маршруты №54 и №95 временно продлены до остановочного пункта "Марьино (кольцо)", - также гласит объявление в мессенджере МАКС администрации Симферополя.
Жителей и гостей столицы Крыма просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.
Ранее от предприятия "Крымэнерго" поступило сообщение, что ночью Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма были обесточены в результате беспилотных атак ВСУ.
Также сложной обстановка остается на Северо-Западе и Востоке Крыма. В республике действуют ограничения электроснабжения.
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