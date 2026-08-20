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Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге

Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге

Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян скончался. Об этом сообщил лидер коллектива Алексей Горшенев. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T16:16

2026-08-20T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян скончался. Об этом сообщил лидер коллектива Алексей Горшенев.Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, его тело без кисти обнаружили днем на западе города. Официальной информации на этот счет пока нет.Оганян с 19 лет играл в "Кукрыниксах". С 2020 года был участником группы "Бригадный подряд".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, новости, происшествия, утраты, музыка