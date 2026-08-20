Рейтинг@Mail.ru
Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260820/gitarist-gruppy-kukryniksy-skonchalsya-v-peterburge--1158663298.html
Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге
Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге
Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян скончался. Об этом сообщил лидер коллектива Алексей Горшенев. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T16:16
2026-08-20T17:46
россия
санкт-петербург
новости
происшествия
утраты
музыка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/14/1158663095_0:8:549:317_1920x0_80_0_0_86538748ff210eec39e1ac1c243a8a8c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян скончался. Об этом сообщил лидер коллектива Алексей Горшенев.Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, его тело без кисти обнаружили днем на западе города. Официальной информации на этот счет пока нет.Оганян с 19 лет играл в "Кукрыниксах". С 2020 года был участником группы "Бригадный подряд".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
санкт-петербург
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/14/1158663095_0:0:549:413_1920x0_80_0_0_073dc44b2d90dbe89bb6b97fd88d170a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, санкт-петербург, новости, происшествия, утраты, музыка
Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге

Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге - что известно

16:16 20.08.2026 (обновлено: 17:46 20.08.2026)
 
© https://vk.ru/kukryniksyДмитрий Оганян
Дмитрий Оганян
© https://vk.ru/kukryniksy
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" Дмитрий Оганян скончался. Об этом сообщил лидер коллектива Алексей Горшенев.
"Сегодня пришла трагичная новость - не стало Дмитрия Оганяна, бас-гитариста и бэк-вокалиста группы "Кукрыниксы", человека, прошедшего рядом с нами долгий творческий путь. Дима был жизнерадостным и веселым человеком, талантливым музыкантом и отцом троих детей", - написал он.
Как сообщают РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, его тело без кисти обнаружили днем на западе города. Официальной информации на этот счет пока нет.
Оганян с 19 лет играл в "Кукрыниксах". С 2020 года был участником группы "Бригадный подряд".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РоссияСанкт-ПетербургНовостиПроисшествияУтратыМузыка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:18В 20 лет – мужик: крымчанин выжил под Бахмутом и получил орден Мужества
18:00Удары по Украине: разбиты два сухогруза и резервуар с ГСМ в порту
17:45Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ
17:43На юго-западе Крыма работает ПВО
17:20Рейдерство и отмывание денег: вскрыта преступная схема в окружении Зеленского
17:03Правительство России усилит поддержку регионов: что будет сделано
16:55В Крыму гвардейцы-десантники поздравили фронтовика со 101-летием
16:41Польша начинает жалеть о поставках оружия Украине - МИД РФ
16:32В Севастополе ограничат режим потребления электричества
16:25Одного из организаторов алуштинской экстремистской ячейки задержали в Адлере
16:16Бас-гитарист группы "Кукрыниксы" скончался в Петербурге
16:04В России введут еще 30 гигаватт мощностей атомных электростанций – Путин
15:58Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове
15:33"Росатом" строит 28 энергоблоков АЭС в разных странах мира – Путин
15:09В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армии
14:41В Германии из-за жары погибли 14 тысяч человек
14:28Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе у мощей Донского 0:38
14:21На Украине священник похищен ТЦК
14:06Крымский мост сейчас: обстановка днем в четверг
13:42В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су
Лента новостейМолния