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Где в Севастополе в пятницу не будет электричества - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
Где в Севастополе в пятницу не будет электричества - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
В Севастополе в пятницу на ряде улиц в разных районах города и в нескольких СНТ ограничат электроснабжение в связи с необходимостью провести неотложные работы... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T22:35
2026-08-20T22:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу на ряде улиц в разных районах города и в нескольких СНТ ограничат электроснабжение в связи с необходимостью провести неотложные работы на сетях. Об этом сообщили в "Семастопольэнерго".В частности, с 10-00 до 14-00 десятки адресов временно отключат от электроснабжения в трех садовых некоммерческих товариществах: СНТ"Икар-3" СНТ "Ригель" СНТ "Икар-2".С 9-00 до 12-00 часов не будет электроэнергии на пяти улицах в селе Черноречье, в том числе СНТ "Черногорье" и на одном из предприятий.С 9-00 до 17-00 ограничат электроснабжение в СНТ "Дружба" и еще на нескольких улицах.Также с 9-00 до 15-00 ограничения электроснабжения следует ждать в селе Орлином.Полный список адресов – здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
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РИА Новости Крым
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Где в Севастополе в пятницу не будет электричества

В Севастополе в пятницу на ряде улиц и в нескольких СНТ ограничат электроснабжение

22:35 20.08.2026
 
© СевастопольэнергоСотрудник "Севастопольэнерго"
Сотрудник Севастопольэнерго
© Севастопольэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу на ряде улиц в разных районах города и в нескольких СНТ ограничат электроснабжение в связи с необходимостью провести неотложные работы на сетях. Об этом сообщили в "Семастопольэнерго".
"Для выполнения неотложных работ 21 августа временно будет ограничена подача электроэнергии", – сказано в сообщении предприятия в МАКС.
В частности, с 10-00 до 14-00 десятки адресов временно отключат от электроснабжения в трех садовых некоммерческих товариществах: СНТ"Икар-3" СНТ "Ригель" СНТ "Икар-2".
С 9-00 до 12-00 часов не будет электроэнергии на пяти улицах в селе Черноречье, в том числе СНТ "Черногорье" и на одном из предприятий.
С 9-00 до 17-00 ограничат электроснабжение в СНТ "Дружба" и еще на нескольких улицах.
Также с 9-00 до 15-00 ограничения электроснабжения следует ждать в селе Орлином.
Полный список адресов – здесь.
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Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:13Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:54В Крыму продолжает работать ПВО - действует беспилотная опасность
22:35Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
22:33Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день
22:09Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
22:07Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
21:44Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
21:33Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
21:21Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России
21:10Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
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