https://crimea.ria.ru/20260820/gde-v-sevastopole-v-pyatnitsu-ne-budet-elektrichestva-1158673321.html

Где в Севастополе в пятницу не будет электричества

Где в Севастополе в пятницу не будет электричества - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Где в Севастополе в пятницу не будет электричества

В Севастополе в пятницу на ряде улиц в разных районах города и в нескольких СНТ ограничат электроснабжение в связи с необходимостью провести неотложные работы... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T22:35

2026-08-20T22:35

2026-08-20T22:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу на ряде улиц в разных районах города и в нескольких СНТ ограничат электроснабжение в связи с необходимостью провести неотложные работы на сетях. Об этом сообщили в "Семастопольэнерго".В частности, с 10-00 до 14-00 десятки адресов временно отключат от электроснабжения в трех садовых некоммерческих товариществах: СНТ"Икар-3" СНТ "Ригель" СНТ "Икар-2".С 9-00 до 12-00 часов не будет электроэнергии на пяти улицах в селе Черноречье, в том числе СНТ "Черногорье" и на одном из предприятий.С 9-00 до 17-00 ограничат электроснабжение в СНТ "Дружба" и еще на нескольких улицах.Также с 9-00 до 15-00 ограничения электроснабжения следует ждать в селе Орлином.Полный список адресов – здесь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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