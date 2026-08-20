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Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа

Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа

В Севастополе в пятницу, 21 августа, бензин и дизтопливо будут в свободной продаже и по QR-кодам на разных сетях АЗС в определенные часы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T22:07

2026-08-20T22:07

2026-08-20T23:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 21 августа, бензин и дизтопливо будут в свободной продаже и по QR-кодам на разных сетях АЗС в определенные часы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев канале МАКС.Так, по словам Развожаева, на АЗС "ТЭС" продажа четырех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ) будет производиться по QR-кодам, а ДТ NP и АИ-100 можно будет купить свободно."Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 9.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", – подчеркнул Развожаев.Он уточнил, что на этой сети заправок также можно будет в пятницу заправить канистры (для работы домашних генераторов) – часть объема в бак, а часть – в емкость.В сети АЗС "Атан" в этот день по QR-коду будет доступен бензин АИ-92 – лимит 20 литров.Приобрести его можно с 10-00 только на трех автозаправках по адресам: Руднева, 44; Генерала Мельника, 148 и Хрусталева, 62.Заправка в канистры здесь также разрешена.Ранее, оценивая перспективы улучшения ситуации с топливом в Севастополе и Республике Крым, Развожаев сообщил, что она ожидаемо стабилизируется к концу лета – началу осени. Тогда же следует ждать снижения цен на бензин."Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы каждый день эту ситуацию контролируем. Понимаем прекрасно, где и когда логистика сработает", – подчеркнул он.Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуостровеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах РоссииСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗСКак кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов

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