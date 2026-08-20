Рейтинг@Mail.ru
Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260820/gde-i-kogda-v-sevastopole-zapravit-mashinu-v-pyatnitsu--21-avgusta-1158672766.html
Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
В Севастополе в пятницу, 21 августа, бензин и дизтопливо будут в свободной продаже и по QR-кодам на разных сетях АЗС в определенные часы. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T22:07
2026-08-20T23:01
севастополь
михаил развожаев
новости севастополя
топливо
топливо в крыму
дизельное топливо
газомоторное топливо
qr-коды на топливо в севастополе
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2ceb55a88bd090bb66c51eaaa3528833.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 21 августа, бензин и дизтопливо будут в свободной продаже и по QR-кодам на разных сетях АЗС в определенные часы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев канале МАКС.Так, по словам Развожаева, на АЗС "ТЭС" продажа четырех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ) будет производиться по QR-кодам, а ДТ NP и АИ-100 можно будет купить свободно."Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 9.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", – подчеркнул Развожаев.Он уточнил, что на этой сети заправок также можно будет в пятницу заправить канистры (для работы домашних генераторов) – часть объема в бак, а часть – в емкость.В сети АЗС "Атан" в этот день по QR-коду будет доступен бензин АИ-92 – лимит 20 литров.Приобрести его можно с 10-00 только на трех автозаправках по адресам: Руднева, 44; Генерала Мельника, 148 и Хрусталева, 62.Заправка в канистры здесь также разрешена.Ранее, оценивая перспективы улучшения ситуации с топливом в Севастополе и Республике Крым, Развожаев сообщил, что она ожидаемо стабилизируется к концу лета – началу осени. Тогда же следует ждать снижения цен на бензин."Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы каждый день эту ситуацию контролируем. Понимаем прекрасно, где и когда логистика сработает", – подчеркнул он.Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуостровеСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах РоссииСправедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗСКак кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/07/05/1157398460_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_da1d853ae2887a5862c0c24c4285f517.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, новости севастополя, топливо, топливо в крыму, дизельное топливо, газомоторное топливо, qr-коды на топливо в севастополе
Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа

В Севастополе топливо в пятницу будет в свободной продаже и по QR-кодам в конкретное время

22:07 20.08.2026 (обновлено: 23:01 20.08.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 20.08.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу, 21 августа, бензин и дизтопливо будут в свободной продаже и по QR-кодам на разных сетях АЗС в определенные часы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев канале МАКС.
Так, по словам Развожаева, на АЗС "ТЭС" продажа четырех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP, АИ-92 и ДТ) будет производиться по QR-кодам, а ДТ NP и АИ-100 можно будет купить свободно.
"Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 9.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", – подчеркнул Развожаев.
Он уточнил, что на этой сети заправок также можно будет в пятницу заправить канистры (для работы домашних генераторов) – часть объема в бак, а часть – в емкость.
В сети АЗС "Атан" в этот день по QR-коду будет доступен бензин АИ-92 – лимит 20 литров.
Приобрести его можно с 10-00 только на трех автозаправках по адресам: Руднева, 44; Генерала Мельника, 148 и Хрусталева, 62.
Заправка в канистры здесь также разрешена.
Ранее, оценивая перспективы улучшения ситуации с топливом в Севастополе и Республике Крым, Развожаев сообщил, что она ожидаемо стабилизируется к концу лета – началу осени. Тогда же следует ждать снижения цен на бензин.
"Вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым мы каждый день эту ситуацию контролируем. Понимаем прекрасно, где и когда логистика сработает", – подчеркнул он.
Хуснуллин назвал непростой ситуацию на Крымском полуострове
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ФАС выявила нарушения у топливных компаний в пяти регионах России
Справедливые цены на топливо: регионы заключают соглашения с частными АЗС
Как кризис с топливом в Крыму повлияет на сроки окончания капремонтов
 
СевастопольМихаил РазвожаевНовости СевастополяТопливоТопливо в КрымуДизельное топливоГазомоторное топливоQR-коды на топливо в Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:13Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:54В Крыму продолжает работать ПВО - действует беспилотная опасность
22:35Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
22:33Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день
22:09Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
22:07Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
21:44Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
21:33Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
21:21Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России
21:10Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
20:43В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
20:33Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов
20:2164 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:18Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни
20:17В Севастополе отбой воздушной тревоги
19:5440 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме
19:47Названа самая смертоносная инфекция в мире
Лента новостейМолния