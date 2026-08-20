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ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ
ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ
Силовики задержали жителя Омска по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины для совершения атак на объекты "Газпромнефть-ОНПЗ". Об этом пишет РИА... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T11:19
2026-08-20T11:19
2026-08-20T11:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Силовики задержали жителя Омска по подозрению в передаче данных спецслужбам Украины для совершения атак на объекты "Газпромнефть-ОНПЗ". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ РФ.В квартире у мужчины обнаружены средства связи и данные, подтверждающие его причастность к шпионажу. Возбуждено уголовное дело о госизмене. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.В пресс-службе уточнили, что в сентябре 2025 года в отношении фигуранта уже было возбуждено уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению террористической деятельности на объектах критически важной инфраструктуры Омска.Также сообщалось, что задержан 59-летний житель Крыма, передававший украинской разведке информацию об объектах погранслужбы для подготовки диверсий и нанесения по ним ударов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области четырем женщинам грозит пожизненное за госизменуШпионил за военными и готовил схроны: в Крыму задержали агента СБУВ Севастополе женщина подорвала военнослужащего Минобороны РФ по заданию СБУ
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россия, омск, новости, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), госизмена
ФСБ задержала жителя Омска за передачу Украине данных об НПЗ
Задержан житель Омска за передачу данных Украине для атак на "Газпромнефть-ОНПЗ"