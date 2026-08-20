https://crimea.ria.ru/20260820/evpatoriya-ostalas-bez-sveta-i-vody-1158649937.html

Евпатория осталась без света и воды

Евпатория осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Евпатория осталась без света и воды

С утра четверга, 20 августа, в Евпатории отмечаются проблемы с энерго– и водоснабжением. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T09:58

2026-08-20T09:58

2026-08-20T09:58

евпатория

отключение электроэнергии в крыму

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виталий оганесян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. С утра четверга, 20 августа, в Евпатории отмечаются проблемы с энерго– и водоснабжением. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.20 августа Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма были обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. В республике действуют ограничения электроснабжения.Он уточнил, что движение трамваев в Евпатории остановлено. Детские сады города сегодня работают в режиме кратковременного пребывания.В Евпатории продолжают работы Центры содействия населению по адресам:- пгт. Новоозерное, ул. Героев-Десантников, 3. Режим работы: с 12:00 до 16:00;- пгт. Мирный, ул. Сырникова, 25. Режим работы: с 12:00 до 16:00;- пгт. Заозерное, ул. Садовая, 1. Режим работы: с 10:00 до 18:00;- г. Евпатория, пр. Победы, 31. Режим работы: с 10:00 до 17:00;- г. Евпатория, мкр. Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус). Режим работы: с 10:00 до 18:00;- г. Евпатория, пр. Ленина, 2. Режим работы: с 10:00 до 18:00.Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества. Троллейбусы в крымской столице не ходят.В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУЗапорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжениеСевастополь без света: на объектах введен особый режим

евпатория

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму, новости крыма, виталий оганесян