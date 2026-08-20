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Евпатория осталась без света и воды
Евпатория осталась без света и воды - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Евпатория осталась без света и воды
С утра четверга, 20 августа, в Евпатории отмечаются проблемы с энерго– и водоснабжением. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T09:58
2026-08-20T09:58
2026-08-20T09:58
евпатория
отключение электроэнергии в крыму
отключение воды в крыму
новости крыма
виталий оганесян
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. С утра четверга, 20 августа, в Евпатории отмечаются проблемы с энерго– и водоснабжением. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.20 августа Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма были обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. В республике действуют ограничения электроснабжения.Он уточнил, что движение трамваев в Евпатории остановлено. Детские сады города сегодня работают в режиме кратковременного пребывания.В Евпатории продолжают работы Центры содействия населению по адресам:- пгт. Новоозерное, ул. Героев-Десантников, 3. Режим работы: с 12:00 до 16:00;- пгт. Мирный, ул. Сырникова, 25. Режим работы: с 12:00 до 16:00;- пгт. Заозерное, ул. Садовая, 1. Режим работы: с 10:00 до 18:00;- г. Евпатория, пр. Победы, 31. Режим работы: с 10:00 до 17:00;- г. Евпатория, мкр. Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус). Режим работы: с 10:00 до 18:00;- г. Евпатория, пр. Ленина, 2. Режим работы: с 10:00 до 18:00.Как сообщалось, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества. Троллейбусы в крымской столице не ходят.В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Большая часть Крыма обесточена после ударов ВСУЗапорожская АЭС потеряла внешнее энергоснабжениеСевастополь без света: на объектах введен особый режим
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евпатория, отключение электроэнергии в крыму, отключение воды в крыму, новости крыма, виталий оганесян
Евпатория осталась без света и воды
В Евпатории с утра 20 августа отсутствует электроснабжение и отмечаются проблемы с водой
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. С утра четверга, 20 августа, в Евпатории отмечаются проблемы с энерго– и водоснабжением. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Об этом сообщил глава администрации города Виталий Оганесян в своем канале в МАКС.
20 августа Центральный, Западный и Южный энергорайоны Крыма были обесточены в результате беспилотных атак ВСУ. В республике действуют ограничения электроснабжения.
"Электроснабжение отсутствует во всем городе, ведутся аварийно-восстановительные работы. Давление в системе водоснабжения низкое. Ориентировочно до вечера будем постепенно поднимать его до необходимого уровня. В многоквартирных домах обеспечен доступ для набора воды на первых этажах, водовозки выезжают по заявкам населения", – сообщил глава городской администрации.
Он уточнил, что движение трамваев в Евпатории остановлено. Детские сады города сегодня работают в режиме кратковременного пребывания.
В Евпатории продолжают работы Центры содействия населению по адресам:
- пгт. Новоозерное, ул. Героев-Десантников, 3. Режим работы: с 12:00 до 16:00;
- пгт. Мирный, ул. Сырникова, 25. Режим работы: с 12:00 до 16:00;
- пгт. Заозерное, ул. Садовая, 1. Режим работы: с 10:00 до 18:00;
- г. Евпатория, пр. Победы, 31. Режим работы: с 10:00 до 17:00;
- г. Евпатория, мкр. Исмаил-бей, ул. 51-й Армии, 36 (школа №18, старый корпус). Режим работы: с 10:00 до 18:00;
- г. Евпатория, пр. Ленина, 2. Режим работы: с 10:00 до 18:00.
Как сообщалось
, ночью Симферополь остался без света. По состоянию на 7 утра четверга у части потребителей начинают возобновлять подачу электроэнергии. В городе не работают светофоры, большая часть районов по-прежнему без электричества. Троллейбусы в крымской столице не ходят.
В ночь на четверг дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены
726 украинских беспилотников над регионами России, в том числе над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей.
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