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Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ

Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ

Луганской Народной Республике и Херсонской области выделили более 4,1 миллиарда рублей на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T17:45

2026-08-20T17:45

2026-08-20T17:45

михаил мишустин

жкх

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

новости

господдержка

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Луганской Народной Республике и Херсонской области выделили более 4,1 миллиарда рублей на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в пресс-службе правительства России.Уточняется, что средства будут использованы на закупку оборудования и ремонт сетей, обеспечение текущих затрат, а также компенсацию поставщикам услуг в сферах тепло- и водоснабжения и водоотведения."Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных и ресурсоснабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные и сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли продолжить налаживать быт, а бизнес развивал свои проекты и открывал новые", – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что регионы страны, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с бюджетом, получат в этом году дополнительно 100 миллиардов рублей. Путин также отметил, что дополнительной поддержкой региональных бюджетов станет решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в экономике и последствия атак ВСУ: главные заявления ПутинаПутин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионовКрыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, жкх, херсонская область, луганская народная республика (лнр), новости, господдержка, правительство россии