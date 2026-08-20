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Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ
Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ
Луганской Народной Республике и Херсонской области выделили более 4,1 миллиарда рублей на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T17:45
2026-08-20T17:45
михаил мишустин
жкх
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
новости
господдержка
правительство россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Луганской Народной Республике и Херсонской области выделили более 4,1 миллиарда рублей на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в пресс-службе правительства России.Уточняется, что средства будут использованы на закупку оборудования и ремонт сетей, обеспечение текущих затрат, а также компенсацию поставщикам услуг в сферах тепло- и водоснабжения и водоотведения."Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных и ресурсоснабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные и сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли продолжить налаживать быт, а бизнес развивал свои проекты и открывал новые", – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что регионы страны, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с бюджетом, получат в этом году дополнительно 100 миллиардов рублей. Путин также отметил, что дополнительной поддержкой региональных бюджетов станет решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ситуация в экономике и последствия атак ВСУ: главные заявления ПутинаПутин поручил дополнительно поддержать бюджеты регионовКрыму и еще 15 регионам списали часть долгов по кредитам
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михаил мишустин, жкх, херсонская область, луганская народная республика (лнр), новости, господдержка, правительство россии
Двум новым регионам выделили средства на поддержку предприятий ЖКХ

Более 4,1 млрд рублей: два новых региона получат средства для поддержки предприятий ЖКХ

17:45 20.08.2026
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСХерсонская область
Херсонская область
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Луганской Народной Республике и Херсонской области выделили более 4,1 миллиарда рублей на поддержку предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Об этом в четверг, 20 августа, сообщили в пресс-службе правительства России.
"Из резервного фонда правительства направлено более 4,1 млрд рублей Луганской Народной Республике и Херсонской области", – говорится в сообщении правительства.
Уточняется, что средства будут использованы на закупку оборудования и ремонт сетей, обеспечение текущих затрат, а также компенсацию поставщикам услуг в сферах тепло- и водоснабжения и водоотведения.
"Это решение позволит обеспечить устойчивую работу местных специализированных и ресурсоснабжающих организаций, своевременно подготовить инженерные и сетевые объекты к осенне-зимнему периоду, чтобы жители этих территорий могли продолжить налаживать быт, а бизнес развивал свои проекты и открывал новые", – отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что регионы страны, в которых сложилась наиболее сложная ситуация с бюджетом, получат в этом году дополнительно 100 миллиардов рублей. Путин также отметил, что дополнительной поддержкой региональных бюджетов станет решение о переносе сроков погашения бюджетных кредитов за пределы 2030 года.
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Михаил МишустинЖКХХерсонская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)НовостиГосподдержкаПравительство России
 
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