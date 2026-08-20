Рейтинг@Mail.ru
Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260820/dve-ulitsy-sevastopolya-perekroyut-dlya-transporta-na-tri-mesyatsa-1158670141.html
Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
На двух улицах Севастополя на три месяца ограничат движение транспорта. Проезд перекроют с четверга, 27 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T21:33
2026-08-20T21:33
крым
севастополь
новости севастополя
новости крыма
михаил развожаев
ремонт и строительство дорог в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158593132_0:173:1920:1253_1920x0_80_0_0_590270cb8ccef8a039b7a5081fe72a37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На двух улицах Севастополя на три месяца ограничат движение транспорта. Проезд перекроют с четверга, 27 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, перед тем, как приступить к капитальному ремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, на улицах Демидова и Шмидта сделали временное дорожное покрытие. Брусчатку, которая использовалась на этих дорогах, демонтировали и переместили для хранения на территорию Севастопольского Автодора. В качестве временного покрытия на дороги уложили слой бетона для обеспечения проезда транспорта.17 июля в Севастополе открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет. 24 июля по улице Адмирала Октябрьского начали курсировать троллейбусы №№ 1, 5, 10 и 10К .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогамиВ городе Саки на месяц закроют для транспорта участок улицы СанаторнаяОдну из центральных улиц Феодосии перекроют до октября
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/12/1158593132_10:0:1911:1426_1920x0_80_0_0_5c874114d46f722be501f0ad8752f021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости севастополя, новости крыма, михаил развожаев, ремонт и строительство дорог в крыму
Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца

На двух улицах Севастополя из-за ремонта перероют движение на три месяца

21:33 20.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСРемонт дорог в Севастополе
Ремонт дорог в Севастополе
© Михаил Развожаев в МАКС
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На двух улицах Севастополя на три месяца ограничат движение транспорта. Проезд перекроют с четверга, 27 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Как и обещали, после открытия рабочего движения на улице Адмирала Октябрьского на улицах Шмидта и Демидова вернем историческую брусчатку. Именно для этого на этих дорогах ограничат движение транспорта с 27 августа до 25 ноября", – рассказал Развожаев.

Он напомнил, перед тем, как приступить к капитальному ремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, на улицах Демидова и Шмидта сделали временное дорожное покрытие. Брусчатку, которая использовалась на этих дорогах, демонтировали и переместили для хранения на территорию Севастопольского Автодора. В качестве временного покрытия на дороги уложили слой бетона для обеспечения проезда транспорта.
17 июля в Севастополе открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет. 24 июля по улице Адмирала Октябрьского начали курсировать троллейбусы №№ 1, 5, 10 и 10К .
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогами
В городе Саки на месяц закроют для транспорта участок улицы Санаторная
Одну из центральных улиц Феодосии перекроют до октября
 
КрымСевастопольНовости СевастополяНовости КрымаМихаил РазвожаевРемонт и строительство дорог в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 21 августа
23:13Отбой воздушной тревоги звучит в Севастополе
22:55В Севастополе объявили воздушную тревогу
22:54В Крыму продолжает работать ПВО - действует беспилотная опасность
22:35Где в Севастополе в пятницу не будет электричества
22:33Заявления Путина и смертельная атака ВСУ на Крым и Севастополь: главное за день
22:09Атака ВСУ на Крым: в результате удара два человека погибли и четверо ранены
22:07Где и когда в Севастополе заправить машину в пятницу – 21 августа
21:44Российские бойцы нарушают логистику ВСУ на правобережье Днепра
21:33Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца
21:21Онищенко рассказал об угрозе распространения холеры в России
21:10Украла у пенсионера 2,5 миллиона: в Севастополе поймали курьера аферистов
20:43В Севастополе сбиты 13 дронов - при атаке ВСУ пострадала мать и двухлетний малыш
20:33Техникумы и колледжи приняли около 3,8 млн заявлений от абитуриентов
20:2164 дрона сбиты над Крымом и другими регионами России
20:18Российских малышей будут обследовать на редкие генетические болезни
20:17В Севастополе отбой воздушной тревоги
19:5440 млн на оборудование: как в Севастополе поддерживают бизнес в пищепроме
19:47Названа самая смертоносная инфекция в мире
Лента новостейМолния