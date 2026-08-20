https://crimea.ria.ru/20260820/dve-ulitsy-sevastopolya-perekroyut-dlya-transporta-na-tri-mesyatsa-1158670141.html

Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца

Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Две улицы Севастополя перекроют для транспорта на три месяца

На двух улицах Севастополя на три месяца ограничат движение транспорта. Проезд перекроют с четверга, 27 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T21:33

2026-08-20T21:33

2026-08-20T21:33

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ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. На двух улицах Севастополя на три месяца ограничат движение транспорта. Проезд перекроют с четверга, 27 августа. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он напомнил, перед тем, как приступить к капитальному ремонту подпорных стен на улице Адмирала Октябрьского, на улицах Демидова и Шмидта сделали временное дорожное покрытие. Брусчатку, которая использовалась на этих дорогах, демонтировали и переместили для хранения на территорию Севастопольского Автодора. В качестве временного покрытия на дороги уложили слой бетона для обеспечения проезда транспорта.17 июля в Севастополе открыли движение автомобилей по улице Адмирала Октябрьского, где на протяжении почти полутора лет шел капитальный ремонт подпорных стен. Минимальный гарантийный срок службы новых стен составляет 50 лет. 24 июля по улице Адмирала Октябрьского начали курсировать троллейбусы №№ 1, 5, 10 и 10К .Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь вошел в тройку регионов России с лучшими дорогамиВ городе Саки на месяц закроют для транспорта участок улицы СанаторнаяОдну из центральных улиц Феодосии перекроют до октября

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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