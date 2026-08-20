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Два человека погибли в столкновении легковушки с фургоном на Кубани - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Два человека погибли в столкновении легковушки с фургоном на Кубани
Два человека погибли в столкновении легковушки с фургоном на Кубани - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Два человека погибли в столкновении легковушки с фургоном на Кубани
В Белореченском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием фургона и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T12:36
2026-08-20T12:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Белореченском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием фургона и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.ДТП произошло 19 августа на федеральной автомобильной дороге А‑160. "34‑летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Accent, совершая поворот налево на перекрестке при запрещающем сигнале светофора, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением 46‑летнего жителя Волгоградской области", – говорится в сообщении.В результате ДТП 20‑летний пассажир иномарки и водитель фургона от полученных травм скончались. Водителю Hyundai и пассажиру отечественного авто оказана медицинская помощь.Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись14 автомобилей – в массовом ДТП пострадали шесть человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осужден директор автошколы за подделку документовИномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районеВ ДТП со "скорой" на Ставрополье погиб пострадавший в другой аварии парень
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дтп, краснодарский край, новости, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю
Два человека погибли в столкновении легковушки с фургоном на Кубани

В ДТП в Белореченском районе Краснодарского края погибли две человека и двое пострадали

12:36 20.08.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСДва человека погибли в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края
Два человека погибли в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Белореченском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием фургона и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.
ДТП произошло 19 августа на федеральной автомобильной дороге А‑160.
"34‑летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Accent, совершая поворот налево на перекрестке при запрещающем сигнале светофора, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением 46‑летнего жителя Волгоградской области", – говорится в сообщении.
В результате ДТП 20‑летний пассажир иномарки и водитель фургона от полученных травм скончались. Водителю Hyundai и пассажиру отечественного авто оказана медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись14 автомобилей – в массовом ДТП пострадали шесть человек.
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ДТПКраснодарский крайНовостиПроисшествияУМВД России по Краснодарскому краю
 
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