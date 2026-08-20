https://crimea.ria.ru/20260820/dva-cheloveka-pogibli-v-stolknovenii-legkovushki-s-furgonom-na-kubani-1158656077.html

Два человека погибли в столкновении легковушки с фургоном на Кубани

Два человека погибли в столкновении легковушки с фургоном на Кубани - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Два человека погибли в столкновении легковушки с фургоном на Кубани

В Белореченском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием фургона и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщили в Главном... РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T12:36

2026-08-20T12:36

2026-08-20T12:36

дтп

краснодарский край

новости

происшествия

умвд россии по краснодарскому краю

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/14/1158655503_0:57:1280:777_1920x0_80_0_0_72cdaa2b9e2c26c0f027229a69775752.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Белореченском районе Краснодарского края в результате ДТП с участием фургона и легкового автомобиля погибли два человека. Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону.ДТП произошло 19 августа на федеральной автомобильной дороге А‑160. "34‑летний мужчина, управляя автомобилем Hyundai Accent, совершая поворот налево на перекрестке при запрещающем сигнале светофора, не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем ГАЗ под управлением 46‑летнего жителя Волгоградской области", – говорится в сообщении.В результате ДТП 20‑летний пассажир иномарки и водитель фургона от полученных травм скончались. Водителю Hyundai и пассажиру отечественного авто оказана медицинская помощь.Ранее сообщалось, что на федеральной трассе М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись14 автомобилей – в массовом ДТП пострадали шесть человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму осужден директор автошколы за подделку документовИномарка насмерть сбила 12-летнюю девочку на велосипеде в Бахчисарайском районеВ ДТП со "скорой" на Ставрополье погиб пострадавший в другой аварии парень

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, новости, происшествия, умвд россии по краснодарскому краю