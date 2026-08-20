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Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 20.08.2026
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Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент
Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 20.08.2026
Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент
Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026
2026-08-20T12:45
2026-08-20T12:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.ЧП произошло в районе пляжа "Крокодил".По словам губернатора, спасатели сработали оперативно и профессионально. Они добрались до пострадавшей на сложнейшем рельефе, оказали первую помощь, эвакуировали со скал и передали медикам скорой.Развожаев подчеркнул, что спуски в районе "Маяка", ведущие к диким пляжам, не оборудованы для безопасного прохода, а неустойчивый грунт и крутые обрывы значительно повышают риск падения. Чтобы отдых у моря был безопасным,необходимо выбирать оборудованные пляжи и организованные спуски. На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях, требующих помощи спасателей. Ранее женщина, спускаясь к морю, оступилась и упала с 10-ти метровой высоты. Ее эвакуировала на носилках спасательная бригада. До этого на мысе Фиолент девушка сорвалась с 15-метровой высоты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метровДвое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мыс фиолент, происшествия
Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент

В Севастополе на мысе Фиолент девушка сорвалась с 20-метрового обрыва

12:45 20.08.2026
 
© Михаил Развожаев в МАКСНа Фиоленте девушка упала с 20-метровой высоты
На Фиоленте девушка упала с 20-метровой высоты
© Михаил Развожаев в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
ЧП произошло в районе пляжа "Крокодил".
"Девушка оступилась на диком спуске и упала с 20-метровой высоты прямо на скальную полку. На помощь сразу же выехали дежурные смены наших поисково-спасательных подразделений "Юг" и "Омега", - написал в своем канале в МАКС Развожаев.
© Михаил Развожаев в МАКСНа Фиоленте девушка упала с 20-метровой высоты
На Фиоленте девушка упала с 20-метровой высоты
© Михаил Развожаев в МАКС
На Фиоленте девушка упала с 20-метровой высоты
По словам губернатора, спасатели сработали оперативно и профессионально. Они добрались до пострадавшей на сложнейшем рельефе, оказали первую помощь, эвакуировали со скал и передали медикам скорой.
Развожаев подчеркнул, что спуски в районе "Маяка", ведущие к диким пляжам, не оборудованы для безопасного прохода, а неустойчивый грунт и крутые обрывы значительно повышают риск падения. Чтобы отдых у моря был безопасным,необходимо выбирать оборудованные пляжи и организованные спуски.
На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях, требующих помощи спасателей. Ранее женщина, спускаясь к морю, оступилась и упала с 10-ти метровой высоты. Ее эвакуировала на носилках спасательная бригада. До этого на мысе Фиолент девушка сорвалась с 15-метровой высоты.
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