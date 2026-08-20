https://crimea.ria.ru/20260820/devushka-sorvalas-s-20-metrovogo-obryva-na-myse-fiolent-1158656260.html

Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент

Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент - РИА Новости Крым, 20.08.2026

Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент

Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 20.08.2026

2026-08-20T12:45

2026-08-20T12:45

2026-08-20T12:45

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

мыс фиолент

происшествия

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/14/1158655806_0:494:1280:1214_1920x0_80_0_0_2df83656d29e4c2331bcd7ab5420c1d3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Девушка сорвалась с 20-метрового обрыва на мысе Фиолент в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.ЧП произошло в районе пляжа "Крокодил".По словам губернатора, спасатели сработали оперативно и профессионально. Они добрались до пострадавшей на сложнейшем рельефе, оказали первую помощь, эвакуировали со скал и передали медикам скорой.Развожаев подчеркнул, что спуски в районе "Маяка", ведущие к диким пляжам, не оборудованы для безопасного прохода, а неустойчивый грунт и крутые обрывы значительно повышают риск падения. Чтобы отдых у моря был безопасным,необходимо выбирать оборудованные пляжи и организованные спуски. На мысе Фиолент туристы часто оказываются в опасных ситуациях, требующих помощи спасателей. Ранее женщина, спускаясь к морю, оступилась и упала с 10-ти метровой высоты. Ее эвакуировала на носилках спасательная бригада. До этого на мысе Фиолент девушка сорвалась с 15-метровой высоты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:На Фиоленте мужчина упал с обрыва и пролетел 12 метровДвое взрослых с ребенком потерялись ночью на горе Демерджи в КрымуВ Крыму спасли заблудившихся туристок с горы Аю-Даг

крым

севастополь

мыс фиолент

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мыс фиолент, происшествия